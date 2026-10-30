ब्रजरज उत्सव 2026; लखबीर सिंह लक्खा के भजनों ने श्रोताओं का मन मोहा, आज भी होंगी लाजवाब प्रस्तुतियां
उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित 'ब्रजरज उत्सव-2026' धोली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड में 2 नवंबर तक चलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:48 AM IST
मथुरा : धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड में गुरुवार शाम प्रसिद्ध गायक लखबीर सिंह लक्खा के नाम रही. भजन संध्या की प्रस्तुति के दौरान लक्खा ने अपनी सुरीली आवाज में श्रोताओं का मन मोह लिया. लक्खा ने एक के बाद कई मनमोहक देवी गीत पेश किए. इसके पहले निखिल शर्मा ने भजन सूफी गायन, कामोद शर्मा ध्रुपद गायन, राजिता मिश्रा की टीम ने लोक गायन प्रस्तुत किया.
उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थंकर परिषद सांस्कृतिक विभाग और पर्यटन विभाग के द्वारा उत्सव का आयोजन किया गया है. जहां हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं. ब्रजरज उत्सव की गुरुवार शाम प्रसिद्ध गायक लखबीर सिंह लक्खा की सुरीली आवाज ने श्रोताओं का मन मोहा. माता रानी के भजनों के लिए विशेष पहचान रखने वाले लखबीर सिंह लक्खा की गायकी में भक्ति, भाव और ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिला.
लक्खा ने मां के भजनों से शुरुआत की. सरको झुका लो शेरों वाली को मना लो, मुझे रंग दे ओ, ‘प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी’, और ‘कीजो केसरी के लाल, मेरा छोटा-सा काम’ जैसे भजनों से श्रोताओं को भक्तिरस से सराबोर किया. वहीं, ‘श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे’ और ‘श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में’ जैसे भजनों ने भी समां बांधा.
करवा चौथ के पर्व पर भक्ति संगीत के प्रति लोगों का जुनून कम नहीं हुआ. त्योहार की व्यस्तताओं के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं और संगीत प्रेमियों ने कार्यक्रम का आनंद लिया. लखबीर सिंह लक्खा की प्रस्तुति ने ब्रजरज उत्सव की सांस्कृतिक शाम को भक्तिरस और उल्लास से भर दिया. इसके पहले निखिल शर्मा ने भजन सूफ़ी गायन, कामोद शर्मा ध्रुपद गायन, राजिता मिश्रा की टीम ने लोक गायन प्रस्तुत किया. स्वच्छता को लेकर नाटक मंचन किया गया। भगवान श्रीकृष्ण की जन्म और लीला स्थली में स्वच्छता का संदेश दिया.
आज के कार्यक्रम : धौली प्याऊ रेलवे मैदान पर शुक्रवार की प्रस्तुति, दोपहर 2.30 बजे शालिनी शर्मा लोक संगीत गायन, दोपहर 3.30 बजे सुशील कुमार भजन, लोकगीत गायन
दोपहर 4.30 बजे कन्हैया लाल चतुर्वेदी हवेली संगीत, शाम 7.00 बजे अतुल पंडित म्यूजिकल कन्सर्ट.
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