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ब्रजरज उत्सव 2026; लखबीर सिंह लक्खा के भजनों ने श्रोताओं का मन मोहा, आज भी होंगी लाजवाब प्रस्तुतियां

प्रस्तुति देते लखबीर सिंह लक्खा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मथुरा : धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड में गुरुवार शाम प्रसिद्ध गायक लखबीर सिंह लक्खा के नाम रही. भजन संध्या की प्रस्तुति के दौरान लक्खा ने अपनी सुरीली आवाज में श्रोताओं का मन मोह लिया. लक्खा ने एक के बाद कई मनमोहक देवी गीत पेश किए. इसके पहले निखिल शर्मा ने भजन सूफी गायन, कामोद शर्मा ध्रुपद गायन, राजिता मिश्रा की टीम ने लोक गायन प्रस्तुत किया.

ब्रजरज उत्सव 2026; प्रस्तुति देते लखबीर सिंह लक्खा. (Video Credit : ETV Bharat) उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थंकर परिषद सांस्कृतिक विभाग और पर्यटन विभाग के द्वारा उत्सव का आयोजन किया गया है. जहां हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं. ब्रजरज उत्सव की गुरुवार शाम प्रसिद्ध गायक लखबीर सिंह लक्खा की सुरीली आवाज ने श्रोताओं का मन मोहा. माता रानी के भजनों के लिए विशेष पहचान रखने वाले लखबीर सिंह लक्खा की गायकी में भक्ति, भाव और ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिला.