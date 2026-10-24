ब्रजरज उत्सव 2026; सिने स्टार हेमा मालिनी ने मां गंगा अवतरण की प्रस्तुति देकर मोहा दर्शकों का मन
उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण व राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:16 AM IST
मथुरा : उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से ब्रजरज उत्सव 2026 का आगाज शुक्रवार शाम वृंदावन के स्वामी हरिदास सभागार ऑडिटोरियम में किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण व राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने दीप जलाकर किया. इस मौके पर पद्मश्री हेमा मालिनी ने मां गंगा अवतरण पर आधारित नाट्य प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया.
बृजरज उत्सव 2026 की प्रस्तुति में फिल्म स्टार सांसद हेमा मालिनी ने मां गंगा की भूमिका में नजर आईं. हेमा मालिनी की प्रस्तुति देखकर दर्शकों की तालिया से सभागार गूंज उठा. कार्यक्रम में साधु-संत, राजनेता समेत बड़ी संख्या में बृजवासी भी पहुंचे थे.
नृत्य नाटिका में गंगा की यात्रा को चार युगों के परिप्रेक्ष्य में भी दर्शाया गया. पौराणिक आख्यानों के साथ भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक चेतना से जुड़े प्रसंगों ने प्रस्तुति को व्यापक स्वरूप दिया गया. द्वापर युग में कृष्ण के जन्म और कालिंद्री के कुंज भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, महाभारत का युद्व, गीता का संदेश का भी सजीव चित्रण किया गया.
नृत्य नाटिका का महत्वपूर्ण पक्ष गंगा-यमुना सहित अन्य नदियों की वर्तमान स्थिति और प्रदूषण की समस्या भी रहा. इसमें दिखाया गया कि भारतीय संस्कृति में जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी मानी जाने वाली गंगा-यमुना आज मानवीय लापरवाही और प्रदूषण से आहत हैं.
इस अवसर पर संत बलराम दास महाराज, संत गोविंदानंद तीर्थ, डॉ. आदित्यानंद महाराज, श्रीवत्स गोस्वामी, महंत सुंदर दास महाराज, विधायक पूरन प्रकाश, आगरा रेल मंडल के डीआरएम गगन गोयल और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.
धौलीप्याऊ में 24 अक्टूबर से शुरू : ब्रजरज उत्सव के अंतर्गत इस बार मथुरा के साथ वृंदावन के नवनिर्मित स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मथुरा के धौलीप्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड पर 24 अक्टूबर से उत्सव की अन्य गतिविधियां शुरू होंगी. यहां शनिवार को वंदनाश्री और ईशान मिश्रा की प्रस्तुतियां होंगी.
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