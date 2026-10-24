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ब्रजरज उत्सव 2026; सिने स्टार हेमा मालिनी ने मां गंगा अवतरण की प्रस्तुति देकर मोहा दर्शकों का मन

सिने स्टार हेमा मालिनी की प्रस्तुति. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मथुरा : उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से ब्रजरज उत्सव 2026 का आगाज शुक्रवार शाम वृंदावन के स्वामी हरिदास सभागार ऑडिटोरियम में किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण व राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने दीप जलाकर किया. इस मौके पर पद्मश्री हेमा मालिनी ने मां गंगा अवतरण पर आधारित नाट्य प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया.

ब्रजरज उत्सव 2026 का रंगारंग आगाज. (Video Credit : ETV Bharat) बृजरज उत्सव 2026 की प्रस्तुति में फिल्म स्टार सांसद हेमा मालिनी ने मां गंगा की भूमिका में नजर आईं. हेमा मालिनी की प्रस्तुति देखकर दर्शकों की तालिया से सभागार गूंज उठा. कार्यक्रम में साधु-संत, राजनेता समेत बड़ी संख्या में बृजवासी भी पहुंचे थे.