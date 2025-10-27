ब्रजरज उत्सव 2025; 11 दिवसीय आयोजन में सांसद हेमा मालिनी समेत कई कलाकार देंगे प्रस्तुतियां

ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से आयोजित ब्रजरज उत्सव 2025 का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया.

मथुरा ब्रजरज उत्सव 2025 में प्रस्तुति देतीं कलाकार.
मथुरा ब्रजरज उत्सव 2025 में प्रस्तुति देतीं कलाकार. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 7:58 AM IST

मथुरा : उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से शहर के रेलवे ग्राउंड में 11 दिवसीय उत्सव ब्रजरज उत्सव 2025 का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने रविवार को किया. उत्सव में हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. रेलवे ग्राउंड में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं. इन स्टालों के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी.

ब्रजरज उत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण. (Video Credit : ETV Bharat)


ब्रजरज उत्सव के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उत्सव के माध्यम से मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अनेक प्रतिभाओं को प्रस्तुति देने का मौका दिया गया है. ब्रजरज उत्सव उत्तरी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है. उत्सव के दौरान कवि सम्मेलन, भजन संध्या भी आयोजित की जाएगी. 4 नवंबर को कृष्ण यशोदा पर आधारित सांसद हेमा मालिनी की सांस्कृतिक नृत्य नाटिका देखने को मिलेगी. इसके पहले 26 अक्टूबर रात को ब्रजरज उत्सव में नृत्यांगना यासमीन सिंह ने "द डिवाइन कृष्णा" पर अपनी प्रस्तुति पेश की. 27 अक्टूबर को कन्हैया मित्तल भजन संध्या के माध्यम से प्रस्तुति पेश करेंगे.

ब्रजरज उत्सव में प्रस्तुति देतीं कलाकार.
ब्रजरज उत्सव में प्रस्तुति देतीं कलाकार. (Photo Credit : ETV Bharat)




ब्रजरज उत्सव- अतिथि कलाकार और उनकी प्रस्तुतियां

26 अक्टूबर : यास्मीन सिंह, नृत्य नाटिका ‘द डिवाइन कृष्णा’

27 अक्टूबर : कन्हैया मित्तल, भजन संध्या

28 अक्टूबर : कुंजलता मिश्रा मीरवाई नृत्य नाटिका तथा अभिलिप्सा पांडा डिवोशनल म्यूजिकल नाइट

29 अक्टूबर : रमा वैधनाथन, नृत्य नाटिका ‘अखिलम् मधुरम्’ तथा सुरेश वाडेकर नाइट

30 अक्टूबर : पुनीत इस्सर व सिद्धार्थ इस्सर, महानाट्य ‘जय श्रीकृष्णा: गीता सार’

31 अक्टूबर : दूरदर्शन की विशेष प्रस्तुति, लोक गीत संध्या व साधो बैंड भक्तिमय गीत संगीत.

1 नवंबर : मिस्मी वासु, भक्ति संगीत प्रस्तुति

2 नवंबर : सुजीत ओझा, भजन गायन तथा स्वप्रिल (पुणे), नृत्य-गायन : हिस्टोरिकल एम्पायर्स ऑफ इंडिया

3 नवंबर : पद्मश्री मनोज जोशी, महानाट्य ‘चाणक्य’

4 नवंबर : हेमा मालिनी, नृत्य नाटिका ‘यशोदा कृष्ण’

5 नवंबर : समापन दिवस, भव्य कवि सम्मेलन

ब्रजरज उत्सव में नगाड़ा बजाते कैबिनेट मंत्री.
ब्रजरज उत्सव में नगाड़ा बजाते कैबिनेट मंत्री. (Photo Credit : ETV Bharat)


स्टॉल के साथ झूले भी लगाए : ब्रजरज उत्सव 2025 शहर के रेलवे ग्राउंड में आयोजित 11 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ अनेक प्रकार की स्टाल प्रदेश और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी इस ग्राउंड में लाभार्थियों को मिलेगी. उत्सव के दौरान बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं. मेले को लेकर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

