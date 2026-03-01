गोकुल में आज खेली जाएगी छड़ी मार होली, कान्हा का डोला निकलेगा
मथुरा में हर ओर होली का उत्साह, बाल स्वरूप कृष्ण की छड़ी मार होली की लीला आज रचाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 1, 2026 at 11:30 AM IST
मथुरा: भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली का रंग उत्सव हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. दूर-दराज से श्रद्धालु और बृजवासी होली के रंग में सराबोर है. रविवार को कृष्ण की कीड़ा स्थल गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी. कस्बे में डोला निकाला जाएगा. गोपियों के साथ बाल स्वरूप कृष्णा छड़ी मार होली खेलेंगे.
गोकुल की होली आज बेहद खास: भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोकुल में रविवार को छड़ी मार हर्षोल्लास के साथ खेली जाएगी. ब्रज मंडल में पूरे 40 दिनों तक होली धूमधाम के साथ खेली जाती है. ब्रज में होली बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होती है. फूलों की होली, लट्ठमार होली और छड़ी मार होली के साथ दाऊजी का विश्व प्रसिद्ध हुरंगा खेलने के बाद फागुन के आखिरी दिन होली का समापन हो जाता है.
बाल स्वरूप कृष्णा खेलते छड़ी मार होली: भगवान श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में व्यतीत हुआ था. बाल स्वरूप में कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं की तो वहीं ग्वाल के साथ माखन चोरी भी करते थे. गोपियों के साथ हंसी टिटौली की जाती थी. गोकुल कस्बे में आज भी द्वापर युग की परंपरा निर्वाह की जाती है. गोपिकाएं सोलह शृंगार और नए आभूषण वस्त्र पहनते हुए बाल स्वरूप कृष्ण के साथ छड़ी मार होली खेलती हैं. कस्बे के प्राचीन मंदिर गोकुलनाथ मंदिर से ठाकुर जी को डोले में विराजमान करते हुए शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ कस्बे की मुरलीधर घाट पर गोपिकाओं के साथ कृष्ण स्वरूप बाल रूप में छड़ी मार होली खेलते हैं.
20 लाख से अधिक श्रद्धालु ब्रज में आ चुके: बृज की होली खेलने के लिए देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं. बसंत पंचमी के दिन से होली का रंग उत्सव प्रारंभ हो जाता है. पूरे 40 दिनों तक होली धूमधाम के साथ खेली जाती है. बरसाना की विश्व प्रसिद्ध होली खेलने के लिए 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बरसाना पहुंचे हैं. नंद गांव में लठ्ठमार होली खेली गई थी. श्री कृष्ण जन्म स्थान और बांके बिहारी मंदिर में हर रोज होली खेली जा रही है. होली के उत्सव में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु जनपद के मंदिरों में होली खेल चुके हैं.
प्रशासन ने किए खास इंतजाम: जनपद में होली के रंग उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. वाहन पार्किंग के लिए अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है. दूर दराज से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए बेहतर मंदिरों में दर्शन हो सके उसके लिए व्यवस्था की गई है. होली खेलने के लिए श्रद्धालु अद्भुत आनंद ले रहे हैं.
