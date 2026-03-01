ETV Bharat / state

गोकुल में आज खेली जाएगी छड़ी मार होली, कान्हा का डोला निकलेगा

मथुरा: भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली का रंग उत्सव हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. दूर-दराज से श्रद्धालु और बृजवासी होली के रंग में सराबोर है. रविवार को कृष्ण की कीड़ा स्थल गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी. कस्बे में डोला निकाला जाएगा. गोपियों के साथ बाल स्वरूप कृष्णा छड़ी मार होली खेलेंगे.



गोकुल की होली आज बेहद खास: भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोकुल में रविवार को छड़ी मार हर्षोल्लास के साथ खेली जाएगी. ब्रज मंडल में पूरे 40 दिनों तक होली धूमधाम के साथ खेली जाती है. ब्रज में होली बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होती है. फूलों की होली, लट्ठमार होली और छड़ी मार होली के साथ दाऊजी का विश्व प्रसिद्ध हुरंगा खेलने के बाद फागुन के आखिरी दिन होली का समापन हो जाता है.

बाल स्वरूप कृष्णा खेलते छड़ी मार होली: भगवान श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में व्यतीत हुआ था. बाल स्वरूप में कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं की तो वहीं ग्वाल के साथ माखन चोरी भी करते थे. गोपियों के साथ हंसी टिटौली की जाती थी. गोकुल कस्बे में आज भी द्वापर युग की परंपरा निर्वाह की जाती है. गोपिकाएं सोलह शृंगार और नए आभूषण वस्त्र पहनते हुए बाल स्वरूप कृष्ण के साथ छड़ी मार होली खेलती हैं. कस्बे के प्राचीन मंदिर गोकुलनाथ मंदिर से ठाकुर जी को डोले में विराजमान करते हुए शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ कस्बे की मुरलीधर घाट पर गोपिकाओं के साथ कृष्ण स्वरूप बाल रूप में छड़ी मार होली खेलते हैं.