मथुरा नाव हादसा : यमुना नदी से दो शव और बरामद, मृतकों की संख्या हुई 15, अभी एक की तलाश जारी
केसी घाट पर बीते शुक्रवार को पीपा वाले पुल से टकराकर स्टीमर पलट गया था. स्टीमर में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 2:12 PM IST
मथुरा : वृंदावन के केसी घाट पर बीते 10 अप्रैल को श्रद्धालुओं से भरा स्टीमर यमुना नदी में पलट गया था. स्टीमर में 40 लोग सवार थे. मौके पर 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी. 18 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करके बचा लिया गया था. इसके बाद से यमुना नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है. सोमवार को दो शव और बरामद हुए. इसमें एक शव महिला और दूसरा पुरुष का है. दो शव मिलने के बाद मृतकों की कुल संख्या 15 हो गई है. अभी एक और की तलाश की जा रही है.
60 घंटे से चल रहा रेस्क्यू : वृंदावन के यमुना नदी केसी घाट पर 10 अप्रैल दोपहर 3 बजे पंजाब लुधियाना से आए श्रद्धालु स्टीमर से यमुना नदी की सैर कर रहे थे. इसी दौरान अचानक बीचों-बीच स्टीमर पंटून पुल से टकराकर पलट गया. श्रद्धालुओं की चीक पुकार सुनकर गोताखोर मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ एसडीआरएफ आर्मी के जवानों ने किसी तरह 18 लोगों को बचाया गया. जबकि 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी. फिलहाल बीते 60 घंटे से बचाव दल रेस्क्यू में जुटा है. बताया जा रहा है अभी एक लापता व्यक्ति नहीं मिला है.
दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज : नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नाव चालक पप्पू उर्फ दाऊजी और ठेकेदार नारायण शर्मा के खिलाफ लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. घटना की जिलाधिकारी स्तर से भी जांच की जा रही है. एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि नाव हादसे में 18 लोगों की जान बचाव दल ने बचा ली थी. रविवार को तीन शव बरामद हुए थे. सोमवार को दो और शवों को बरामद किया गया है. हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोरों की सहायता से अन्य लापता लोगों को ढूंढने का अभियान जारी है.
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