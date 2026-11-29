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मथुरा में टला बड़ा हादसा: रिफाइनरी के नजदीक गोदाम में धमाका, दो की मौत, एक घायल

मथुरा में रिफाइनरी के पास धमाका, दो की मौत, पुलिस जांच जारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: शनिवार की देर रात रिफाइनरी थाना क्षेत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिफाइनरी के सामने वेल्डिंग करते समय तेज धमाका हुआ. इस हादसे में तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए स्वर्ण जयंती अस्पताल में भर्ती कराया. उपचार के दौरान दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है.

मथुरा में वेल्डिंग के दौरान विस्फोट, इलाज के दौरान दो की मौत, एक घायल (Video Credit; ETV Bharat) धमाके में दो की मौत, एक घायल