मथुरा में टला बड़ा हादसा: रिफाइनरी के नजदीक गोदाम में धमाका, दो की मौत, एक घायल
रिफाइनरी के पास धमाके से दहशत में रहे लोग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 6:58 PM IST
मथुरा: शनिवार की देर रात रिफाइनरी थाना क्षेत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिफाइनरी के सामने वेल्डिंग करते समय तेज धमाका हुआ. इस हादसे में तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए स्वर्ण जयंती अस्पताल में भर्ती कराया. उपचार के दौरान दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है.
धमाके में दो की मौत, एक घायल
शनिवार की देर रात इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के सामने प्राइवेट गोदाम में टैंकर में वेल्डिंग करते समय तेज धमाका हुआ, मौके पर ड्राइवर समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के लिए तीनों घायलों को क्षेत्र के स्वर्ण जयंती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात को उपचार के दौरान गोपी और प्रेमपाल दो व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि एक टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल है.
सीज किया गया गोदाम
रिफाइनरी थाना क्षेत्र इलाके में जगदंबा इंजीनियरिंग वर्कशॉप में वेल्डिंग करते समय हुए हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. अवैध गोदाम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीज की कार्रवाई की गई है, वहीं परिसर मलिक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.
पुलिस की जांच जारी
रिफाइनरी सीईओ देवेश सिंह ने बताया शनिवार की देर रात करीब 11:30 पर पुलिस को सूचना दी गई थी कि रिफाइनरी के पास वर्कशॉप में खड़े टैंकर में तेज धमाका हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा वर्कशॉप जगदंबा वर्कशॉप में तेल के टैंकर में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था. वेल्डिंग करते समय तेज धमाका हुआ जिसमें मौके पर काम कर रहे दो मजदूर और टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. उपचार के दौरान दो मजदूरों की मौत हो गई और टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल है , जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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