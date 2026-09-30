बीजेपी विधायक को फिर पाकिस्तान से मिली धमकी, एमएलए के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा
भाजपा विधायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, पुलिस टीम जांच में जुटी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 1:42 PM IST
मथुरा: बीजेपी विधायक राजेश चौधरी को सीमा पार पाकिस्तान से धमकी भरा फोन कॉल आने से मथुरा में हड़कंप मचा हुआ है. दहशत में आए भाजपा विधायक ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस की सर्विलांस टीम मामले की जांच में जुटी है. बताया जा रहा है कि घटना सोमवार देर रात की है जब जिले के मांट विधानसभा सीट से विधायक को ये धमकी भरे फोन कॉल आए. जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई. बताया जा रहा है कि विधायक को पहले भी इस तरह की धमकी मिल चुकी है.
पाकिस्तान से मिली धमकी
बताया जा रहा है कि +923150684563 से निजी नंबर पर फोन कॉल आया था. जिसमें अभद्र भाषा में बात की गई. बाद में परिवार को बम से उड़ने की धमकी पाकिस्तानी कॉलर की ओर से दी गई. पुलिस अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए मांट विधायक राजेश चौधरी के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. घर के बाहर पुलिस बल को चौकन्ना रहने को कहा गया है.
VIDEO | Mathura: BJP MLA Rajesh Chaudhary gets death threat, says, "I fear that something untoward might happen to me. I have submitted all these details to the SSP. I had received calls from a Pakistan number once or twice earlier as well. At that time, I was attending an event… pic.twitter.com/AhKoeVPPQr— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026