मथुरा का बेलवन जंगल; यहां आज भी तपस्या कर रहीं मां लक्ष्मी, पूरी करती हैं भक्तों की सभी मनोकामनाएं

द्वापर युग में भगवान कृष्ण का रास देखने के लिए धरती पर आईं थीं लक्ष्मी, पौष महीने में मंदिर परिसर में लगता है मेला.

मंदिर में पौष महीने में हर गुरुवार को लगता है मेला.
मंदिर में पौष महीने में हर गुरुवार को लगता है मेला. (Photo Credit; ETV Bharat)
मथुरा : मांट इलाके के बेलवन के जंगल में माता लक्ष्मी का प्राचीन मंदिर है. यहां पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी की तपस्या की मुद्रा में मूर्ति विराजमान है. मान्यता है कि यहां आज भी मां लक्ष्मी तपस्या कर रहीं हैं. यहां आने वाली भक्तों की सभी मनोकामनाएं मां पूरी करती हैं. पौष के महीने के प्रत्येक गुरुवार को यहां विशाल मेला लगता है. आज भी यहां मेला लगा है. आइए इस खास मौके पर मंदिर से जुड़ी खास कहानी के बारे में जानते हैं...

बेलवन जंगल में करीब 5000 साल पुरानी मां लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान है. यह मूर्ति तपस्या की मुद्रा में है. इसी के पास मां लक्ष्मी का मंदिर भी है. इसे वैभव लक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. पौष महीने में प्रत्येक गुरुवार को यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. विशाल मेला भी लगता है. 30 दिनों तक यह क्रम जारी रहता है. मंदिर में मां लक्ष्मी को केवल खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है.

मथुरा में तपस्या कर रहीं माता लक्ष्मी. (Video Credit; ETV Bharat)

'द्वापर युग में धरती पर आईं थीं मां लक्ष्मी' : मंदिर के महंत गिरधारी ने बताया कि मान्यता है कि द्वापर युग में मां लक्ष्मी स्वर्ग लोक से धरती पर आईं थीं. यमुना नदी के पश्चिम दिशा की ओर वृक्ष के नीचे उनके पग चिन्ह बने हुए हैं. द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण राधा समेत 16108 गोपियों के साथ वृंदावन में महारास कर रहे थे. इसे देखने के लिए सभी देवी-देवता किसी न किसी रूप में स्वर्ग से धरती पर आए थे. भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण करके रास देखा.

गोपियों ने मां लक्ष्मी को रोक दिया था : महंत ने बताया कि माता पार्वती लक्ष्मी जी का रूप धारण करके वृंदावन में प्रवेश करने लगी लेकिन गोपियों ने उन्हें रोक दिया. कहा कि आप रास नहीं देख सकती हैं. इस पर मां लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो धन दौलत वैभव से परिपूर्ण हूं. महिला भी हूं फिर मैं क्यों नहीं देख सकती?. इस पर गोपियों ने कहा कि जो कृष्ण की गोपियां होंगी वही रास देख सकती हैं. इस पर मां लक्ष्मी नाराज होकर बेलवन के जंगल में जाकर यमुना जी की तरफ मुंह करके तपस्या करने बैठ गईं.

माता लक्ष्मी ने भगवान को लगाया था खिचड़ी का भोग : महंत ने बताया कि बाद में राधा रानी ने देखा कि अतिथि को रोक दिया गया तो उन्हें खराब लगा. इसके बाद वह भी मानसरोवर जाकर बैठ गई. इससे रास अधूरा रह गया. इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण बाल स्वरूप में मां लक्ष्मी के पास पहुंचे. कहा कि मैं भूखा हूं. इस पर मां लक्ष्मी की तपस्या टूटी. उन्होंने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया. इसके बाद से मां लक्ष्मी फिर से तपस्या करने लगीं. वह आज भी उसी मुद्रा में विराजमान हैं. तभी से खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है.

कलयुग के अंत में माता लक्ष्मी को होंगे कृष्ण के दर्शन : शास्त्र और पुराण के अनुसार बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे. इस दौरान यमुना जी के किनारे तपस्या कर रहीं माता लक्ष्मी को श्रीकृष्ण के दर्शन होंगे. श्रद्धालु सुनील ने बताया कि मंदिर में काफी संख्या में लोग आते हैं. हालांकि यहां पर संशाधन काफी कम हैं.

माता लक्ष्मी को चढ़ाई जाती है चुनरी : ब्रजवासी विष्णु शास्त्री ने बताया कि मंदिर परिसर में लगे मेले में अनेक प्रकार की दुकानें सजती हैं. बच्चों के लिए झूले लगते हैं. मां लक्ष्मी जी अर्चना करने के लिए पूजा की थाली में कमल का फूल और चुनरी चढ़ाई जाती है. दीपक भी जलाया जाता है. मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ पुलिस फोर्स मौजूद रहती है.

इसके अलावा मंदिर की विशेष तरह से सजावट भी जाती है. वहीं मंदिर के महंत ने बताया कि यहां मां लक्ष्मी के पग चिन्ह हैं. ढाल, त्रिशूल और धनुष भी है. पदम गदा चक्र भी है. वृंदावन से तीन किलोमीटर दूर यह बेलवान के जंगल है.

