मथुरा का बेलवन जंगल; यहां आज भी तपस्या कर रहीं मां लक्ष्मी, पूरी करती हैं भक्तों की सभी मनोकामनाएं

मथुरा : मांट इलाके के बेलवन के जंगल में माता लक्ष्मी का प्राचीन मंदिर है. यहां पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी की तपस्या की मुद्रा में मूर्ति विराजमान है. मान्यता है कि यहां आज भी मां लक्ष्मी तपस्या कर रहीं हैं. यहां आने वाली भक्तों की सभी मनोकामनाएं मां पूरी करती हैं. पौष के महीने के प्रत्येक गुरुवार को यहां विशाल मेला लगता है. आज भी यहां मेला लगा है. आइए इस खास मौके पर मंदिर से जुड़ी खास कहानी के बारे में जानते हैं...

बेलवन जंगल में करीब 5000 साल पुरानी मां लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान है. यह मूर्ति तपस्या की मुद्रा में है. इसी के पास मां लक्ष्मी का मंदिर भी है. इसे वैभव लक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. पौष महीने में प्रत्येक गुरुवार को यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. विशाल मेला भी लगता है. 30 दिनों तक यह क्रम जारी रहता है. मंदिर में मां लक्ष्मी को केवल खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है.

मथुरा में तपस्या कर रहीं माता लक्ष्मी. (Video Credit; ETV Bharat)

'द्वापर युग में धरती पर आईं थीं मां लक्ष्मी' : मंदिर के महंत गिरधारी ने बताया कि मान्यता है कि द्वापर युग में मां लक्ष्मी स्वर्ग लोक से धरती पर आईं थीं. यमुना नदी के पश्चिम दिशा की ओर वृक्ष के नीचे उनके पग चिन्ह बने हुए हैं. द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण राधा समेत 16108 गोपियों के साथ वृंदावन में महारास कर रहे थे. इसे देखने के लिए सभी देवी-देवता किसी न किसी रूप में स्वर्ग से धरती पर आए थे. भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण करके रास देखा.

गोपियों ने मां लक्ष्मी को रोक दिया था : महंत ने बताया कि माता पार्वती लक्ष्मी जी का रूप धारण करके वृंदावन में प्रवेश करने लगी लेकिन गोपियों ने उन्हें रोक दिया. कहा कि आप रास नहीं देख सकती हैं. इस पर मां लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो धन दौलत वैभव से परिपूर्ण हूं. महिला भी हूं फिर मैं क्यों नहीं देख सकती?. इस पर गोपियों ने कहा कि जो कृष्ण की गोपियां होंगी वही रास देख सकती हैं. इस पर मां लक्ष्मी नाराज होकर बेलवन के जंगल में जाकर यमुना जी की तरफ मुंह करके तपस्या करने बैठ गईं.