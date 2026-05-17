ETV Bharat / state

मथुरा में पुरुषोत्तम मास की तैयारियां; गिरिराज की नगरी में पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, रूट डायवर्जन देख शुरू करें चौरासी कोसी परिक्रमा

मथुरा में चौरासी कोसी परिक्रमा ( Photo Credit : ETV Bharat )

मथुरा : गिरिराज की नगरी गोवर्धन में अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) विशेष पावन माना जाता है. इस महीने में लाखों श्रद्धालु ब्रज की चौरासी कोसी परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. साथ ही रूट डायवर्जन के साथ पूरे परिक्रमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित की है.

17 मई से 17 जून तक रहेगा पुरुषोत्तम मास : अधिक मास शुरू होते ही ब्रज में 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है. गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में लाखों श्रद्धालु परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं. इसी को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गोवर्धन क्षेत्र को एक सुपर जोन, तीन जोन, छह सेक्टर में बांट कर सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. साथ ही पूरे परिक्रमा क्षेत्र को नो वाहन जोन घोषित किया गया है.





21 किलोमीटर की परिक्रमा गोवर्धन : गोवर्धन में हर रोज 21 किलोमीटर की गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. पूरे मेला क्षेत्र में दो लेयर सुरक्षा व्यवस्था की तैयार की गई है. 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 5 क्षेत्राधिकारी, 6 निरीक्षक, 61 उपनिरीक्षक, 84 हेड कांस्टेबल, 24 पीआरवी वाहन, मेला क्षेत्र में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं.





रूट डायवर्जन



1. जमुनावता की ओर से दानघाटी मंदिर की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहन ब्लाक तिराहा से राजीव तिराहा की ओर डायवर्ट किए जाएंगे.



2. नीमगांव फाटक तिराहा से समस्त प्रकार के वाहन डींग बरसाना छाता मथुरा की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन वाईपास होकर अपने गंतव्य को जा संकेंगे.



3. डीग रोड नीमगांव वाईपास से सभी प्रकार के वाहन कस्बा गोवर्धन की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. ये सभी वाहन नीमगांव बाईपास होकर जा सकेंगे.



4. राजीव तिराहा ब्लॉक तिराहा से आने वाले वाहन महमूद पुर बम्बा चौराहा की ओर डायवर्ट किए जाएंगे. यये वाहन कस्बा गोवर्धन की ओर प्रतिबन्धित रहेंगे.



प्रतिबन्धित मार्ग



1. राजस्थान की ओर से आने वाले समस्त प्रकार के वाहन महमूदपुर चौराहा बम्बा बाईपास से कस्बा गोवर्धन की ओर पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे.



2. गोवर्धन चौराहा मथुरा से कस्बा गोवर्धन की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहन जमुनावता बम्बा वाईपास चौराहा से कस्बा गोवर्धन की ओर पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे.



3. एकता तिराहा से राधाकुण्ड की ओर आने वाले वाहन जमुनावता की ओर डायवर्ट किए जाएंगे एवं सभी प्रकार के वाहन सौख अड्डा की ओर पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे.



4. सौंख अड्डा से समस्त प्रकार के वाहन दानघाटी मन्दिर की ओर पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे.



5. डीग रोड बम्बा वाईपास बृज बसुन्धरा कट की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन कस्बा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की ओर पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे.



6. अन्योर डीग बम्बा बाईपास कट की ओर से आने वाले समस्त प्रकार के वाहन कस्बा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की ओर पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे.



7. राजस्थान बार्डर क्षेत्र ठाकुर चूरामण जाट चौक से कस्बा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की ओर आने वाले समस्त प्रकार के वाहन पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे.



8. हरजीकुण्ड कस्बा गोवर्धन से समस्त प्रकार के वाहन परिक्रमा मार्ग की ओर पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे.



9. जतीपुरा अड्डा कस्बा गोवर्धन से समस्त प्रकार के वाहन परिक्रमा मार्ग की ओर पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे.



10. डीग अड्डा से दानघाटी की ओर से समस्त प्रकार के वाहन परिक्रमा मार्ग की ओर पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे.



11. पंचायत घर गांठौली के सामने से परिक्रमा मार्ग की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.



12. सरस्वती कुण्ड तिराहा से परिक्रमा मार्ग की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.



13. सकीतरा कट से परिक्रमा मार्ग कस्बा गोवर्धन की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.



14. नई तहसील कस्बा गोवर्धन से परिक्रमा मार्ग की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.



15. पीडब्ल्यूडी ऑफिस श्री कृष्ण सुदामा गौशाला बम्बा पुलिया से कस्बा गोवर्धन की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.



16. मुखराई तिराहा से राधाकुण्ड की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.