बांके बिहारी मंदिर के तहखाने में मिली सोने-चांदी की छड़ी; तांबे और पीतल के बर्तन समेत बेशकीमती सिक्के भी मिले
54 साल बाद दूसरे दिन रविवार को भी खंगाला गया तहखाना, डेढ़ घंटे चली कार्रवाई, कई संदूकों की तलाशी.
Published : October 19, 2025 at 5:18 PM IST
मथुरा : प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का तहखाना रविवार को फिर से खोला गया. अफसरों ने दूसरे कमरे में सर्च अभियान चलाया. गर्भ गृह के नीचे तहखाने की दूसरी मंजिल पर बनी सीढ़ियों से उतरकर टीम अंदर पहुंची. इस दौरान कई बड़े बक्सों की जांच में एक सोने की जबकि 3 चांदी की छड़ियां मिलीं. इसके अलावा तांबे और पीतल के बर्तन के अलावा कुछ बेशकीमती सिक्के भी मिले.
तहखाना दोपहर 2:00 बजे खोला गया. सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी तहखाने में पहुंचे. दरवाजे को दूसरे दिन भी गैस गटर से काटना पड़ा. तहखाने की दूसरी मंजिल पर बनी सीढ़ियों के पत्थर हटाने के बाद टीम 10 सीढ़ियों से होकर 15 से 20 फीट नीचे एक खुफिया कमरे में पहुंची.
इतनी है छड़ियों की लंबाई : यहां खोजबीन के दौरान लकड़ी के कई बक्से दिखाई दिए. इनमें एक सोने की जबकि 3 चांदी की छड़ी मिली. सोने की छड़ी 3 फीट लंबी है जबकि चांदी की छड़ी 4 फीट लंबी है. दूसरे बक्से में तांबे और पीतल के बर्तन कुछ सिक्के भी मिले हैं. सभी माल को जब्त कर लिया गया है. इसके बाद करीब 3:30 बजे इसे बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. मंदिर प्रबंधन के दिनेश गोस्वामी ने बताया कि दूसरे दिन भी तहखाने में सर्च अभियान चला. इस दौरान सोने की एक जबकि चांदी की 3 छड़ी मिली.
पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती : कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और निजी सुरक्षा गार्ड तैनात थे. मीडिया कर्मियों को तहखाने के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया. सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन में वन विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस-प्रशासन के अफसर और हाई पावर कमेटी के सेवायत मौजूद थे. सर्च के बाद तहखाने के दरवाजे को सील कर दिया गया.
सोने का भंडार होने की थी आशंका : प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर-दराज से पहुंचते हैं. चढ़ावा भी खूब चढ़ाया जाता है. बिहारी जी के तहखाने में सोने-चांदी का भंडार होने की आशंका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने बिहारी जी के तहखाने को खोलने का निर्णय लिया. शनिवार की दोपहर 1:30 पर दरवाजे पर देसी घी का दीपक जलाकर वैदिक मंत्र उच्चारण के बाद तहखाने को खोला गया था.
काले रंग के 2 सांप भी निकले थे : शनिवार को जब गैस कटर की मदद से जब तहखाने के दरवाजे को काटा गया तो धूल के गुबार उठने लगे थे. इसके बाद तहखाने की साफ-सफाई कराई गई. इसके बाद अफसर जब अंदर पहुंचे तो काले रंग के 2 सांप दिखाई दिए थे. इनकी लंबाई 6 इंच थी. वन विभाग की टीम ने दोनों सांपों को पकड़कर अपने साथ ले गई थी. कुछ संदूकें मिली थी. इनमें कपड़े और ज्वैलरी के कुछ डिब्बे थे. हालांकि ये खाली थे.
