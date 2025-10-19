ETV Bharat / state

बांके बिहारी मंदिर के तहखाने में मिली सोने-चांदी की छड़ी; तांबे और पीतल के बर्तन समेत बेशकीमती सिक्के भी मिले

दूसरे दिन भी तहखाने में हुई जांच. ( Photo Credit; Banke Bihari Temple Administration )

मथुरा : प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का तहखाना रविवार को फिर से खोला गया. अफसरों ने दूसरे कमरे में सर्च अभियान चलाया. गर्भ गृह के नीचे तहखाने की दूसरी मंजिल पर बनी सीढ़ियों से उतरकर टीम अंदर पहुंची. इस दौरान कई बड़े बक्सों की जांच में एक सोने की जबकि 3 चांदी की छड़ियां मिलीं. इसके अलावा तांबे और पीतल के बर्तन के अलावा कुछ बेशकीमती सिक्के भी मिले. तहखाना दोपहर 2:00 बजे खोला गया. सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी तहखाने में पहुंचे. दरवाजे को दूसरे दिन भी गैस गटर से काटना पड़ा. तहखाने की दूसरी मंजिल पर बनी सीढ़ियों के पत्थर हटाने के बाद टीम 10 सीढ़ियों से होकर 15 से 20 फीट नीचे एक खुफिया कमरे में पहुंची. दूसरे दिन भी तहखाने में चला सर्च अभियान. (Video Credit; Banke Bihari Temple Administration) इतनी है छड़ियों की लंबाई : यहां खोजबीन के दौरान लकड़ी के कई बक्से दिखाई दिए. इनमें एक सोने की जबकि 3 चांदी की छड़ी मिली. सोने की छड़ी 3 फीट लंबी है जबकि चांदी की छड़ी 4 फीट लंबी है. दूसरे बक्से में तांबे और पीतल के बर्तन कुछ सिक्के भी मिले हैं. सभी माल को जब्त कर लिया गया है. इसके बाद करीब 3:30 बजे इसे बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. मंदिर प्रबंधन के दिनेश गोस्वामी ने बताया कि दूसरे दिन भी तहखाने में सर्च अभियान चला. इस दौरान सोने की एक जबकि चांदी की 3 छड़ी मिली.