श्रीबांके बिहारी मंदिर कोष से बच्चों की फीस भर रहे सेवादार; कोर्ट आदेश नहीं मानने पर 5.84 करोड़ पेनाल्टी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 11:39 AM IST
मथुरा: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाइपावर कमेटी की बैठक सोमवार रात हुई. इस दौरान बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर चर्चा की गई. कमेटी ने बताया कि सिविल कोर्ट के कई आदेश न मानने पर गोस्वामियों पर अलग-अलग समय में पेनाल्टी लगी है. यह रकम 5 करोड़ 84 लाख रुपए से भी ज्यादा है. यह रकम मंदिर सेवायतों से वसूल की जाएगी. मीटिंग में कई अनियमितताओं पर भी चर्चा की गई है.
कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि दो दशकों से कोर्ट के आदेश नहीं माने जा रहे हैं. गोस्वामी समाज के लोग मंदिर के पैसे से ही अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहे थे, जो कि गैरकानूनी है. विधवा पेंशन, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए पालन-पोषण का खर्चा खुद ही अपने परिवारों पर खर्च कर रहे थे.
कई अनियमितताएं मिलीं: कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मंदिर प्रबंधन अपने उपर ही खर्च कर रहा था. पुरानी परंपरा के नाम पर वसूली और ठगी का काम किया जा रहा था. इस पर अंकुश लगाया जाएगा. राजस्थान के कोटा जिले में भी मंदिर की 100 बीघा जमीन है. इसके दस्तावेज मंदिर में नहीं हैं.
सीए की रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि सुरक्षा पर भी गलत व्यय किया गया. यह भी सामने आया है, कि निधि वन की सुरक्षा का खर्च भी बांके बिहारी मंदिर के कोष से जाता रहा है. कई सारी बातें सामने आई हैं, जिन्हें सही करने की कोशिश की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई बांके बिहारी मंदिर हाइपावर कमेटी की बैठक सोमवार देर रात वृंदावन के लक्ष्मण स्मारक सभागार में संपन्न हुई. कमेटी के सदस्य अध्यक्ष और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की.
इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
- सुयोग्य मीडिया द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग कार्ययोजना.
- मंदिर प्रांगण में खाली स्थान पर अर्द्ध निर्मित स्थल 357 वर्ग गज में अनियमितता की जांच के लिए त्रिसदस्यीय समिति गठित.
- ठाकुर श्रीबांके बिहारी मंदिर वृंदावन की अवसंरचनात्मक दृढ़ता के संबंध में IIT रुड़की की प्रगति रिपोर्ट.
- श्रीबांके बिहारी मंदिर से संबंधित प्रमुख बैंकों के सीएसआर मद से मंदिर के भीतर रेलिंग लगाने के संबंध में चर्चा.
- क्यू मैनेजमेंट और ऑनलाइन दर्शन बुकिंग की सुविधा पर विचार विमर्श.
- ई-रिक्शा को सुव्यवस्थित करने के लिए एआरटीओ (प्रवर्तन)/एसपी ट्रैफिक मथुरा के साथ चर्चा.
- वाईके गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किए गए ऑडिट कार्य की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा.
- राजस्थान सिक्योरिटी की चयन प्रकिया के संबंध में कोर्ट ऑर्डर आदि अभिलेख सीए को उपलब्ध कराने पर चर्चा.
- निधि वन की सिक्योरिटी का भुगतान भीकचंद गोस्वामी (निविदादाता) की बजाय ठाकुर श्रीबांके बिहारी मंदिर से किन कारणों से किया जा रहा? इस पर चर्चा.
- बांके बिहारी मंदिर के नाम कोटा राजस्थान में लगभग 90 से 100 बीघा भूमि कार्यकारी प्रबंधक द्वारा बताई गई. इसके अभिलेख मंदिर में उपलब्ध नहीं हैं.
- बांके बिहारी मंदिर में कार्यरत सिक्योरिटी स्टाफ आदि के लिए नववर्ष पर भोजन व्यवस्था के लिए धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार-विमर्श.
- बांके बिहारी जी के सेवाधिकारियों (राजभोग एवं शयनभोग शाखा) द्वारा निर्धारित दर्शन समय का अनुपालन न किए जाने के संबंध में रिपोर्ट.
- श्रीबांके बिहारी मंदिर के प्रांगण की सुव्यवस्थित दैनिक सफाई व्यवस्था के लिए निविदा के संबंध में चर्चा की गई.
- बांके बिहारी मंदिर कार्यालय के अभिलेखों का अकाउंट व्यवस्थित रखने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी को मानदेय पर रखने की प्रकाशित विज्ञप्ति पर चर्चा.
- कुंज बिहारी मंदिर राधाकुंड की सेवा-पूजा का ठेका उठाने के लिए जारी सूचना के संबंध में विचार-विमर्श.
- श्रीबांके बिहारी मंदिर के कैशियर हरी बाबू को फुटकर व्यय प्रतिदिन करने के लिए 90000 हजार रुपए प्रति माह नगद रखने की अनुमति पर विचार.
- बांके बिहारी जी मंदिर के मुख्य द्वार पर चांदी की देहली दोबारा से नए तरीके से बनवाने के लिए शरद बिहारी गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार.
- स्नेह बिहारी जी के सामने स्थित शिवालय, बवनपुरी हनुमान जी मंदिर, राधा कुंड स्थित कुंज बिहारी मंदिर, मोहन बाग मरम्मत, जीर्णोद्धार के लिए चर्चा हुई.
- निधि वन राज स्थित लताओं पताओं और वृक्षों के लिए नगर निगम की ओर से मीठे पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था पर चर्चा.
- नगर निगम की ओर से मंदिर के लिए पानी की सप्लाई, मंदिर में आरओ के लिए मीठे पानी की आपूर्ति निर्बाध रूप से करने के संबंध में चर्चा.
- श्रीबांके बिहारी मंदिर के आस-पास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भवन परिसंपत्तियों को क्रय किए जाने की प्रक्रिया पर चर्चा.
- भवन स्वामियों और किराएदारों के पुर्नव्यवस्थापन के लिए देय धनराशि के संबंध में विस्तृत चर्चा.
- समस्त प्रकार के भुगतान समय से किए जाने पर विचार विमर्श किया गया.
यह लोग बैठक में मौजूद रहे: बैठक में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हाईकोर्ट अशोक कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) सदस्य मुकेश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा सदस्य विकास कुमार, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर सदस्य सचिव चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदस्य श्लोक कुमार, उपाध्यक्ष मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण सदस्य श्याम बहादुर सिंह, अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा सदस्य डॉ. स्मिता एस कुमार, गोस्वामी राजभोग समूह से शैलेंद्र गोस्वामी पुत्र ब्रजनाथ गोस्वामी और श्रीवर्धन गोस्वामी पुत्र जुगल किशोर गोस्वामी, गोस्वामी शयनभोग समूह से दिनेश कुमार गोस्वामी पुत्र बिहारीलाल गोस्वामी, विजय कृष्ण गोस्वामी (बब्बू) पुत्र बाल कृष्ण गोस्वामी उपस्थित रहे.
यह भी पढ़ें: यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसें-3 कारों की टक्कर से भीषण आग; 6 की जिंदा जलकर मौत, 25 से अधिक झुलसे