श्रीबांके बिहारी मंदिर कोष से बच्चों की फीस भर रहे सेवादार; कोर्ट आदेश नहीं मानने पर 5.84 करोड़ पेनाल्टी

मथुरा: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाइपावर कमेटी की बैठक सोमवार रात हुई. इस दौरान बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर चर्चा की गई. कमेटी ने बताया कि सिविल कोर्ट के कई आदेश न मानने पर गोस्वामियों पर अलग-अलग समय में पेनाल्टी लगी है. यह रकम 5 करोड़ 84 लाख रुपए से भी ज्यादा है. यह रकम मंदिर सेवायतों से वसूल की जाएगी. मीटिंग में कई अनियमितताओं पर भी चर्चा की गई है.

कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि दो दशकों से कोर्ट के आदेश नहीं माने जा रहे हैं. गोस्वामी समाज के लोग मंदिर के पैसे से ही अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहे थे, जो कि गैरकानूनी है. विधवा पेंशन, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए पालन-पोषण का खर्चा खुद ही अपने परिवारों पर खर्च कर रहे थे.

कई अनियमितताएं मिलीं: कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मंदिर प्रबंधन अपने उपर ही खर्च कर रहा था. पुरानी परंपरा के नाम पर वसूली और ठगी का काम किया जा रहा था. इस पर अंकुश लगाया जाएगा. राजस्थान के कोटा जिले में भी मंदिर की 100 बीघा जमीन है. इसके दस्तावेज मंदिर में नहीं हैं.

सीए की रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि सुरक्षा पर भी गलत व्यय किया गया. यह भी सामने आया है, कि निधि वन की सुरक्षा का खर्च भी बांके बिहारी मंदिर के कोष से जाता रहा है. कई सारी बातें सामने आई हैं, जिन्हें सही करने की कोशिश की जाएगी.