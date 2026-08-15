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मथुरा में हरियाली तीज, सोने-चांदी के हिंडोला पर विराजे बांके बिहारी; प्रशासन के व्यापक इंतजाम

श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी वर्ष में एक बार सोने-चांदी के हिंडोले में विराजमान होकर दर्शन देते हैं.

मथुरा में हरियाली तीज.
मथुरा में हरियाली तीज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 11:40 AM IST

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मथुरा: ब्रज में हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. वीकेंड की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. वृंदावन के श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज के मौके पर हरे वस्त्र को धारण करके 1000 किलो के सिंहासन बांके बिहारी विराजे हैं. वहीं, सोने-चांदी से जड़ित हिंडोला में उन्हें झुलाया जा रहा है. इस मौके पर प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं.

वृंदावन के श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी वर्ष में एक बार सोने-चांदी के हिंडोले में विराजमान होकर दर्शन देते हैं. आसपास में अष्ट सखियां और बिहारीजी का अद्भुत श्रंगार किया जाता हैय ठाकुर जी को 8 लाख की पोशाक धारण कराई गई है.

हरे रंग के पोशाक पर सुंदर जरी और कढ़ाई की गई है. वृंदावन के श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर हरियाली तीज के दिन जी विशाल सोने-चांदी के हिंडोले में विराजमान होते हैं. ठाकुरजी के लिए 15 अगस्त 1942 को उत्तराखंड के टनकपुर से चंदन की लकड़ी का यह हिंडोला बनवाया गया था.

मथुरा में हरियाली तीज. (Video Credit: ETV Bharat)

इसमें 20 कारीगरों की मेहनत और करीब 5 साल का समय लगा था. 15 अगस्त 1947 को विशाल हिंडोला बनकर तैयार हुआ, जिसमें 1000 किलो चांदी और करीब किलो 10 किलो सोने की परत लगी हुई है.

हरियाली तीज के मौके पर दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन मंदिरों में हो रहा है. वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई है.

जिला प्रशासन का अनुमान है कि 5 लाख से अधिक श्रद्धालु बिहारीजी के दर्शन करेंगे. सभी के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. वाहन पार्किंग और यातायात के लिए भी रूट डायवर्जन लागू किया गया है.

मंदिर सेवायत ज्ञानेंद्र गोस्वामी ने बताया कि हरियाली तीज का पर्व जनपद में विशेष महत्व रखता है. श्रीठाकुर बांके बिहारी जी वर्ष में एक बार हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं. ठाकुर जी की विशेष पोशाक अद्भुत श्रंगार और सोने-चांदी का हिंडोला भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे वृंदावन क्षेत्र और चार सुपर जोन, 18 सेक्टर में बांटा गया है. 14 अगस्त की मध्य रात्रि से बाहरी बहनों को प्रवेश बंद कर दिया गया है.

सुरक्षा में चार एसपी, 12 सीओ, 70 इंस्पेक्टर, 260 सब-इंस्पेक्टर, 90 लेडीज सब-इंस्पेक्टर, 140 कांस्टेबल, 150 महिला कांस्टेबल, तीन ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 30 ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर, 120 ट्रैफिक हेड कांस्टेबल, 400 होमगार्ड, 2 कंपनी पीएसी, दो फ्लड पीएससी, एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीम तैनात है.

प्रशासन के व्यापक इंतजाम.
प्रशासन के व्यापक इंतजाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

पांच लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे दर्शन: प्रशासन का मानना है कि हरियाली तीज को लेकर जनपद के प्रमुख मंदिर बांके बिहारी, श्री कृष्ण जन्म स्थान, राधा रमन प्रेम मंदिर और गोवर्धन दानघाटी, बरसाना राधा रानी मंदिर में वीकेंड हॉलीडे और स्वतंत्रता दिवस का अवकाश होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होगी. माना जा रहा है कि करीब 5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे.

हरियाली तीज पर 14 घंटे खुलेगा बांके बिहारी मंदिर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी ने पहली बार 14 घंटे बांके बिहारी मंदिर खोलकर दर्शन करने का व्यवस्था की है. मंदिर परिसर के आसपास कमेटी द्वारा एक लाख से अधिक पानी की बोतल वितरण की जाएगी.

हरियाली तीज पर श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन सुबह 7:00 से शुरू होंगे. दोपहर 2:00 बजे तक दर्शन होंगे. फिर शाम 4:15 दोबारा दर्शन शुरू होगा और रात्रि 11:00 बजे तक दर्शन करने को सौभाग्य प्राप्त होगा.

वृंदावन में रूट डायवर्जन प्रतिबंधित मार्ग

  • छटीकरा से कस्बा वृंदावन की ओर भारी कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • छटीकरा-वृदांवन मार्ग पर मल्टीलेबल पार्किंग स्थल से आगे सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • वैष्णो देवी पार्किंग से सभी प्रकार के भारी वाहन बड़ी बसें, छोटी बसें वृंदावन की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी.
  • रुकमणि बिहार गोलचक्कर से वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
  • मथुरा-वृदांवन मार्ग पर सौ सैया से आगे सभी प्रकार के (भारी चारपहिया) वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • वृंदावन कट, पानीगांव से वृंदावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
  • पानी घाट तिराहे (यमुना पुल) से परिक्रमा मार्ग की ओर वृंदावन के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • पानीगांव चौराहा से सौ-सैया कस्बा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • जैत गांव कट से एनएच-19 से तथा परिक्रमा मार्ग कट एनएच -19 से भारी वाहन/ हल्के वाहन सुनरख रोड वृंदावन की ओर कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा.
  • गोकुल रेस्टोरेंट व मसानी चौराहा से कस्वा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.

वृंदावन में वाहन पार्किंग की व्यवस्था: वृंदावन में ITI पार्किंग, सौ-सैया से वृंदावन कट दारुख पार्किंग, मंडी पार्किंग, पवनहंस हैलीपैड पार्किंग, एमवीडीए पार्किंग, पशुपैठ पार्किंग, पैराग्लाइडिंग पार्किंग, शिवा ढाबा पार्किंग, वृंदावन से रामताल रोड पार्किंग में पार्किंग की जा सकती है.

इसके अलावा सुनरख मोड प्रेम मंदिर तिराहा के पीछे पार्किंग, गणेश सिटी पार्किंग, आरके पार्किंग, बृजधाम पार्किंग, वृंदावन से छटीकरा रोड वैष्णोदेवी पार्किंग (बसों के लिए), वैष्णो देवी के बगल में कच्ची पार्किंग, रॉयल भारती मोड पार्किंग, बांके विहारी जी पार्किंग मल्टीलेवल पार्किंग अन्नपूर्णा पार्किंग (मल्टीलेवल के सामने), सौ-फुटा से प्रेम मंदिर नंदनवन रोड सिंह पार्किंग प्रेम मंदिर के सामने मोटर साइकिल के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है.

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