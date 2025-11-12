ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के बाद धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा की बढ़ेगी सुरक्षा; मथुरा में तैनात किए जाएंगे 3 हजार पुलिसकर्मी, ड्रोन से होगी निगरानी

पदयात्रा कल पहुंचेगी मथुरा, इसमें मुसलमानों की भागीदारी से संत नाराज, कहा- हम इसका विरोध करेंगे.

संतों ने किया पदयात्रा में मुस्लिमों के शामिल होने का विरोध.
संतों ने किया पदयात्रा में मुस्लिमों के शामिल होने का विरोध.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 5:00 PM IST

मथुरा : धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा गुरुवार को मथुरा पहुंचेगी. संत समाज के अलावा प्रशासन की ओर से भी कई तरह के इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली ब्लास्ट के बाद पदयात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं. पदयात्रा में 3 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. इसके अलावा 3 कंपनी पीएसी और एक कंपनी आरएएफ भी मुस्तैद रहेगी.

गुरुवार की सुबह 10 बजे के करीब धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा मथुरा के कोटवन में दाखिल होगी. इसके बाद दोपहर 12 बजे के आसपास वृंदावन पहुंचने का अनुमान है. वहीं पदयात्रा में मुस्लिम समाज के लोगों की भागीदारी से संतों में नाराजगी देखी जा रही है.

धीरेंद्र शास्त्री कल पहुंचेंगे मथुरा.

महामंडलेश्वर बोलीं- धीरेंद्र शास्त्री को लेना चाहिए संज्ञान : महामंडलेश्वर इंदुलेखा ने वीडियो जारी कर कहा कि धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल मुस्लिम समाज के लोग मथुरा आ रहे हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए. ब्रजभूमि पर मुसलमान नहीं आने चाहिए. धीरेंद्र शास्त्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए. हम कई बार निवेदन भी कर चुके हैं. अगर पदयात्रा के जरिए मुस्लिम मथुरा आए तो उनका विरोध किया जाएगा.

'कोई भी मुस्लिम ब्रजभूमि पर न आए' : महंत अनमोल दास महाराज ने बताया दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट से अंतरात्मा दुखित है. बागेश्वर धाम की पदयात्रा में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए. जितनी भी आतंकी घटनाएं होती हैं उन सभी में मुसलमानों का ही हाथ होता है. हम लोग चाहते हैं कि पदयात्रा के जरिए कोई भी मुस्लिम ब्रजभूमि पर न आए.

सीएम योगी को लिखा पत्र : संत दिनेश शर्मा संत ने कहा कि दिल्ली में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई. फरीदाबाद में आरडीएक्स बरामद हुआ. धीरेंद्र शास्त्री जी अपनी पदयात्रा में मुसलमानों को शामिल कर रहे हैं. इसे लेकर हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. हमेशा से सनातन को बदनाम करने की साजिश रची जाती है. पदयात्रा में मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए.

मथुरा में 16 को समाप्त हो जाएगी पदयात्रा : दिल्ली के छतरपुर से 7 नवंबर को शुरू हुई धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा श्रीकृष्ण नगरी की ओर बढ़ रही है. गुरुवार से यह पदयात्रा 3 दिनों तक मथुरा में रहेगी. 16 नवंबर को श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में ध्वज चढ़ा कर पदयात्रा का समापन होगा. कई स्थानों पर पदयात्रा का स्वागत किया जाएगा.

पदयात्रा पर खुफिया विभाग की भी नजर : पदयात्रा की ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पदयात्रा में 3000 से अधिक पुलिसकर्मी, 3 कंपनी पीएसी एक कंपनी आरएएफ की तैनात की जाएगी. खुफिया विभाग के पुलिस अधिकारी भी साधे कपड़ों में तैनात रहेंगे.

