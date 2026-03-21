राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने नंगे पैर की गोवर्धन परिक्रमा, प्रेमानंद महाराज से भी मिलीं
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू गुरुवार शाम अपनी धार्मिक यात्रा के तहत तीन दिवसीय दौरे पर कान्हा की नगरी पहुंची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 3:14 PM IST
मथुरा : राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने शनिवार को गोवर्धन गिर्राज महाराज को दानघाटी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद परिक्रमा शुरू की. परिक्रमा के दौरान राष्ट्रपति ने नंगे पैर करीब सात किलोमीटर चलीं. इसके बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से आगरा के लिए रवाना हो गईं.
बता दें, राष्ट्रपति तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर हैं. इस कड़ी में शनिवार सुबह गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए राष्ट्रपति का काफिला गोवर्धन पहुंचा. मुखारविंद और दान घाटी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दानघाटी मंदिर से नंगे पैर करीब सात किलोमीटर की परिक्रमा की. इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोल्फ कोट से परिक्रमा पूरी की. इस दौरान गोवर्धन के मानसी गंगा मुखारविंद मंदिरों के दर्शन किए. परिक्रमा मार्ग में राजस्थान सीमा पर मंदिर पूछरी के लोटा पर अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत भी किया.
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू तीन दिवसीय दौरे के तहत गुरुवार शाम को मथुरा पहुंची थीं. इस दौरान वृंदावन के इस्कॉन टेंपल प्रेम मंदिर वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन एकांत वार्ता की. वृंदावन की साध्वी ऋतंभरा के आश्रम वात्सल्य ग्राम भी गईं. राष्ट्रपति के आगमन और गोवर्धन परिक्रमा को लेकर प्रशासन ने पहले से ही कड़े इंतजाम कर रखे थे. परिक्रमा मार्ग पर पुलिस और पीएसी का कड़ा पहला था. इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस आदि विभागों के अधिकारी भी अलर्ट रहे.
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