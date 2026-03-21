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राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने नंगे पैर की गोवर्धन परिक्रमा, प्रेमानंद महाराज से भी मिलीं

मथुरा : राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने शनिवार को गोवर्धन गिर्राज महाराज को दानघाटी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद परिक्रमा शुरू की. परिक्रमा के दौरान राष्ट्रपति ने नंगे पैर करीब सात किलोमीटर चलीं. इसके बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से आगरा के लिए रवाना हो गईं.

मथुरा में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, राष्ट्रपति तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर हैं. इस कड़ी में शनिवार सुबह गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए राष्ट्रपति का काफिला गोवर्धन पहुंचा. मुखारविंद और दान घाटी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दानघाटी मंदिर से नंगे पैर करीब सात किलोमीटर की परिक्रमा की. इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोल्फ कोट से परिक्रमा पूरी की. इस दौरान गोवर्धन के मानसी गंगा मुखारविंद मंदिरों के दर्शन किए. परिक्रमा मार्ग में राजस्थान सीमा पर मंदिर पूछरी के लोटा पर अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत भी किया.