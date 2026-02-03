मथुरा में रंगोत्सव का उल्लास; ठाकुर जी को गुलाल लगाकर द्वारकाधीश मंदिर में होली गायन शुरू
कान्हा की नगरी में होली का उल्लास शुरू हो चुका है. बांके बिहारी को अबीर, गुलाल अर्पण के बाद फाग गायन होने लगा है.
मथुरा : अरे अरे रे होली रे रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया होली के रसिया... गीतों की गूंज मथुरा के द्वारकाधीश समेत विभिन्न मंदिरों में सुनाई देने लगी है. पुष्टिमार्ग संप्रदाय द्वारकाधीश मंदिर में होली का डंडा लगने के बाद फाग गायन की शुरुआत हुई. श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को गुलाल अर्पित किया. इसके बाद
परिसर में श्रद्धालु होली के रंग में सराबोर और आनंदित नजर आए.
द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली 40 दिनों तक खेली जाती है. हालांकि ब्रज में होलीत्सव (होरा) खेला जाता है. इसी क्रम में मथुरा के प्रसिद्ध मंदिरों में होली उत्सव और गायन की तिथियां निर्धारित हैं.
21 फरवरी-गोकुल के गुरु शरणानंद महाराज रमनरेटी आश्रम में होली
24 फरवरी -बरसाना श्री लाडली राधा रानी मंदिर में लड्डू होली
25 फरवरी -बरसाना विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली
26 फरवरी -नंद गांव में लठ्ठमार होली
27 फरवरी-श्री कृष्ण जन्म स्थान और बांके बिहारी मंदिर में रंग भरी एकादशी रंगों की होली
28 फरवरी -गोकुल छड़ी मार होली
3 मार्च - देशभर में होली
5 मार्च - दाऊजी में हुरंगा
9 मार्च - चौरासी खंबा मंदिर में होली
राकेश तिवारी ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है. ब्रज के सभी मंदिरों में लड्डुओं की होली, लठमार होली, फूलों और गुलाल की होली खेली जाती है. साधु-संतों के आश्रमों में होली का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी महाराज की नगरी बलदेव में हुरंगा खेल जाता है. मुंबई से आए श्रद्धालु सचिन तिवारी ने बताया कि द्वारकाधीश मंदिर की होली अद्भुत है. श्रद्धालु आदित्य ने बताया कि द्वारकाधीश मंदिर में होली खेलने का अलग ही आनंद है.
