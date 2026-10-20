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मामा ने 40 दिन के मासूम भांजे का किया सौदा, 1 लाख 80 हजार में बेचा

खगड़िया पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )

खगड़िया: बिहार के खगड़िया में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिस मामा पर अपनी बहन और उसके मासूम बच्चे को स्नेह और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी थी, उसी पर भांजे को कथित तौर पर बेचने का गंभीर आरोप लगा है. हालांकि पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. साथ ही आरोपी मामा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

क्या है मामला?

असल में आरोप है कि रामाशीष पासवान ने अपनी बहन को नए कपड़े दिलाने का भरोसा देकर उसके महज एक माह दस दिन के बच्चे को अपने साथ लिया और फिर बेगूसराय जिले के मंसूरचक थाना क्षेत्र के समसा गांव में कुमारी शबनम के हाथों एक लाख 80 हजार रुपये में उसका सौदा कर दिया.'

सदर डीएसपी संतोष कुमार पोद्दार (ETV Bharat) परिजनों ने बताया कि बच्चा लेकर निकला रामाशीष वापस नहीं लौटा. काफी देर तक बच्चे का पता नहीं चलने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. एक माह दस दिन के मासूम के अपहरण की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई. एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन

18 अक्टूबर 2026 को गंगौर थाना पुलिस को बच्चे के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए खगड़िया के पुलिस अधीक्षक पुष्कर आनंद के निर्देश पर विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया. टीम का नेतृत्व गंगौर थानाध्यक्ष श्याम सुंदर पासवान कर रहे थे. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई और तकनीकी और अन्य उपलब्ध सुरागों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस को बच्चे के बेगूसराय जिले के मंसूरचक थाना क्षेत्र स्थित समसा गांव में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने वहां छापेमारी की और कुमारी शबनम के घर से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया.