मामा ने 40 दिन के मासूम भांजे का किया सौदा, 1 लाख 80 हजार में बेचा
खगड़िया में मामा ने महज 40 दिन के मासूम भांजे का ₹1.80 लाख में सौदा कर दिया. रिपोर्ट- अमन पाठक
Published : October 20, 2026 at 3:48 PM IST
खगड़िया: बिहार के खगड़िया में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिस मामा पर अपनी बहन और उसके मासूम बच्चे को स्नेह और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी थी, उसी पर भांजे को कथित तौर पर बेचने का गंभीर आरोप लगा है. हालांकि पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. साथ ही आरोपी मामा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
क्या है मामला?
असल में आरोप है कि रामाशीष पासवान ने अपनी बहन को नए कपड़े दिलाने का भरोसा देकर उसके महज एक माह दस दिन के बच्चे को अपने साथ लिया और फिर बेगूसराय जिले के मंसूरचक थाना क्षेत्र के समसा गांव में कुमारी शबनम के हाथों एक लाख 80 हजार रुपये में उसका सौदा कर दिया.'
परिजनों ने बताया कि बच्चा लेकर निकला रामाशीष वापस नहीं लौटा. काफी देर तक बच्चे का पता नहीं चलने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. एक माह दस दिन के मासूम के अपहरण की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई.
एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन
18 अक्टूबर 2026 को गंगौर थाना पुलिस को बच्चे के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए खगड़िया के पुलिस अधीक्षक पुष्कर आनंद के निर्देश पर विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया. टीम का नेतृत्व गंगौर थानाध्यक्ष श्याम सुंदर पासवान कर रहे थे.
पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई और तकनीकी और अन्य उपलब्ध सुरागों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस को बच्चे के बेगूसराय जिले के मंसूरचक थाना क्षेत्र स्थित समसा गांव में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने वहां छापेमारी की और कुमारी शबनम के घर से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया.
1.80 लाख में तय हुआ था बच्चे का सौदा
पुलिस की पूछताछ में सामने आए तथ्यों के अनुसार, बच्चे को 1 लाख 80 हजार रुपये में बेचने का सौदा तय हुआ था. पुलिस के मुताबिक इसमें से 40 हजार रुपये फोन-पे के माध्यम से दिए गए थे, जबकि शेष राशि नकद देने की बात तय हुई थी.
छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 40 हजार रुपये नकद और 04 मोबाइल फोन भी बरामद किया है. बरामद सामान को मामले की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है. कि कथित सौदे में किन-किन लोगों की भूमिका रही और इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह तो सक्रिय नहीं था.
मामा समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में रामाशीष पासवान निवासी सिमरी, बखरी शिवम कुमार और कुमारी शबनम दोनों निवासी समसा थाना मंसूरचक, जिला बेगूसराय शामिल हैं. गंगौर थाना में कांड संख्या 198/26 दर्ज कर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि बच्चे को ले जाने कथित रूप से बेचने और पैसे के लेन-देन में किसकी क्या भूमिका रही?
"पुलिस जांच में बच्चे का सौदा 1 लाख 80 हजार रुपये में तय होने की बात सामने आई है. इसमें 40 हजार रुपये फोन-पे से दिए गए थे, जबकि शेष रकम नकद देने की बात थी. छापेमारी के दौरान करीब 40 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है."- संतोष कुमार पोद्दार, सदर डीएसपी-2
ये भी पढ़ें: भाई के साथ खेत में बकरी चरा रही थी लड़की, घोड़ा पर आया आरोपी और ले जाकर किया दुष्कर्म