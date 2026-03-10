ETV Bharat / state

प्रेम प्रसंग छिपाने को मामा ने भांजे को मार डाला, पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा

कानपुर: घाटमपुर के कठेठा गांव में 15 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, मृतक की बहन के साथ चल रहे प्रेम प्रसंग की बात भांजे प्रतीक को पता चल गई थी. इसी राज को छिपाने के लिए मामा आशुतोष ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.



पूछताछ के दौरान आरोपी आशुतोष ने बताया कि उसका प्रतीक की बहन के साथ प्रेम संबंध था. प्रतीक इस बात को जान चुका था और घर पर बताने की जिद कर रहा था. आरोपी ने उसे काफी समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो आशुतोष ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया.



शनिवार दोपहर करीब 1 बजे आरोपी ने प्रतीक को जानवरों को भगाने के बहाने खेत पर बुलाया. सुनसान जगह पाकर उसने प्रतीक की साइकिल खड़ी करवाई, फिर उस पर हमला कर दिया. आरोपी ने किशोर के मुंह में रुमाल ठूंस दिया और गला कसकर उसकी जान ले ली. हत्या के बाद शव को पास के माइनर में फेंक दिया था.



वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आशुतोष अपने एक रिश्तेदार के घर भाग गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि पुलिस गांव में जांच कर रही है, तो वह बचने के लिए वापस लौट आया. वह शातिर तरीके से पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ ही घूमता रहा, जिससे किसी को उस पर संदेह न हो.



घाटमपुर थाना प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि ग्रामीणों ने प्रतीक को आशुतोष के साथ जाते देखा था. जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली, तो आरोपी की मृतक के घर के नंबर पर लंबी बातचीत के प्रमाण मिले. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया. आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा.





यह भी पढ़ें: कानपुर में शराब सेल्समैन का हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली