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Neemrana Accident : दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सड़क हादसा, मामा-भांजी की मौत और बहन गंभीर रूप से गंभीर

बाइक को बचाने के प्रयास में चालक ने हरियाणा रोडवेज की बस से संतुलन खो दिया और वह आगे खड़ी दूसरी बस से जा टकराई.

Accident-hit Haryana Roadways bus
हादसाग्रस्त हरियाणा रोडवेज बस (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
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बहरोड़: जिले में दिल्ली-जयपुर हाईवे-48 पर नीमराणा थाना क्षेत्र में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. इसमें बाइक सवार मामा और उसकी भांजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसा नीमराणा थाने के सामने सर्विस लाइन पर हुआ.

बाइक को बचाने के चक्कर में भिड़ी बसें: नीमराणा थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही हरियाणा रोडवेज की बस थाने के सामने सर्विस लाइन से गुजर रही थी कि अचानक एक बाइक बस के सामने आ गई. बाइक को बचाने के प्रयास में चालक ने हरियाणा रोडवेज की बस से संतुलन खो दिया और वह आगे खड़ी दूसरी बस से जा टकराई. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में बाइक चालक संदीप शर्मा निवासी भूंनगड़ा अहीर, थाना मुंडावर, खैरथल और उनकी भांजी की मौत हो गई. संदीप की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

नीमराणा एसएचओ सुरेंद्र यादव बोले... (ETV Bharat Behror)

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हाईवे पर यातायात बाधित: हादसे के बाद हाईवे की सर्विस लाइन पर यातायात बाधित हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थिति संभाली और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाने की कार्रवाई की. थाना अधिकारी सुरेंद्र ने बताया कि हादसे में शामिल दोनों बसों को पुलिस ने जब्त कर लिया. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बाइक के अचानक बस के सामने आने के बाद बस का संतुलन बिगड़ा. पुलिस हादसे की परिस्थितियों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

Police officers questioning people at the scene
मौके पर पूछताछ करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Behror)

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