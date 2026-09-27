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Neemrana Accident : दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सड़क हादसा, मामा-भांजी की मौत और बहन गंभीर रूप से गंभीर

हादसाग्रस्त हरियाणा रोडवेज बस ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़: जिले में दिल्ली-जयपुर हाईवे-48 पर नीमराणा थाना क्षेत्र में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. इसमें बाइक सवार मामा और उसकी भांजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसा नीमराणा थाने के सामने सर्विस लाइन पर हुआ.