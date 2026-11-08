ETV Bharat / state

एटा में मासूम का शव मिलने के मामले में खुलासा; बच्ची को मारकर संदूक में छिपाया, मामा-मामी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : जिले में बीते माह खेत में मासूम का शव बरामद होने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में बच्ची के सगे मामा और मामी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि बच्ची के नाम पर रखे जेवर और प्लॉट खरीदने की बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया.

एएसपी श्वेता पांडेय ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एएसपी श्वेता पांडेय ने बताया कि 24 अक्टूबर को थाना मलावन क्षेत्र के कुशीनपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि तीन वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई है. सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया.