एटा में मासूम का शव मिलने के मामले में खुलासा; बच्ची को मारकर संदूक में छिपाया, मामा-मामी गिरफ्तार
एएसपी श्वेता पांडेय ने रविवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 7:45 PM IST
एटा : जिले में बीते माह खेत में मासूम का शव बरामद होने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में बच्ची के सगे मामा और मामी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि बच्ची के नाम पर रखे जेवर और प्लॉट खरीदने की बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया.
एएसपी श्वेता पांडेय ने बताया कि 24 अक्टूबर को थाना मलावन क्षेत्र के कुशीनपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि तीन वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई है. सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया.
उन्होंने बताया कि इसमें सर्विलांस, एसओजी और थाना पुलिस की टीमें लगाई गई थीं. शुरुआती साक्ष्यों से आशंका हुई कि घटना में परिवार का ही कोई सदस्य शामिल हो सकता है. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के विश्लेषण और ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि परिवार में आपसी विवाद चल रहा था.
दावा है कि बच्ची के नाना द्वारा उसके नाम एक प्लॉट किए जाने की बात सामने आई थी. इसको लेकर बच्ची का सगा मामा दीपक और मामी नाराज थे. उन्हें आपत्ति थी कि बच्ची के पिता द्वारा गलत तरीके से उसके नाम प्लॉट कराया जा रहा है. इसी बात को लेकर उनके मन में बच्ची के प्रति रंजिश थी.
एएसपी ने बताया कि 24 अक्टूबर की दोपहर जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसके मामा और मामी उसे घर के अंदर ले गए. पुलिस जांच के अनुसार, दोनों ने बच्ची का सिर जमीन पर पटककर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर के अंदर ही एक संदूक में छिपाकर रख दिया.
पुलिस की सक्रियता के चलते आरोपी शव को ठिकाने नहीं लगा सके. करीब तीन दिन बाद शव से दुर्गंध आने लगी तो आरोपियों ने मौका देखकर शव को बोरे में पैक किया और घर से लगभग 100 मीटर दूर खेत में फेंक दिया. पुलिस ने वहीं से बच्ची का शव बरामद किया.
उन्होंने बताया कि मामले के खुलासे में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और न ही कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध था, जिससे आरोपियों तक सीधे पहुंचा जा सके. पुलिस ने परिवार के सदस्यों के हावभाव, बातचीत के तरीके और उनके बीच चल रहे पारिवारिक विवाद की जानकारी जुटाई.
ग्रामीणों से पूछताछ की गई और परिवार के प्रत्येक सदस्य से अलग-अलग पूछताछ की गई. इस दौरान उनके बयानों में विरोधाभास सामने आए. इसके बाद संदिग्धों को थाने लाकर गहन पूछताछ की गई, जिसमें मामा दीपक और उसकी पत्नी ने घटना स्वीकार की. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें रिमांड के लिए भेजा जा रहा है.
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