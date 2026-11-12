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1 महीने में 6वीं मौत : जेके लोन में उपचार के दौरान हो गए थे किडनी-लिवर फेल, एमबीएस में प्रसूता ने तोड़ा दम

कोटा एमबीएस में एक और प्रसूता ने तोड़ा दम ( ETV Bharat Kota )

कोटा: राजस्थान के कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में रुक नहीं रहे है. लगातार प्रसूताओं की मौत हो रही है. पिछले 1 माह में 6वीं प्रसूता ने दम तोड़ दिया है. इस प्रसूता की सिजेरियन डिलीवरी जेके लोन अस्पताल में हुई थी. इसके बाद किडनी और लीवर फेल होने के चलते उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उपचार के दौरान गुरुवार शाम को उसने दम तोड़ दिया.

जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक और गायनी विभाग अध्यक्ष डॉ. निर्मला शर्मा का कहना है कि 8 तारीख को इंद्रगढ़ से रेफर होकर 36 वर्षीय प्रीति महावर दोपहर में पहुंची थी, लेकिन काफी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था. यह ब्लड प्रेशर 100/160 था. वह पहले से कोई दवा भी नहीं ले रही थी कोटा में वह दिखाने भी नहीं आई थी. प्रीति की पहली डिलीवरी भी सिजेरियन हुई थी. जबकि इंद्रगढ़ के अलावा इटावा और सवाई माधोपुर में उसने अपना एंटीनेटल चेकअप करवाया था.