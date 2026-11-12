1 महीने में 6वीं मौत : जेके लोन में उपचार के दौरान हो गए थे किडनी-लिवर फेल, एमबीएस में प्रसूता ने तोड़ा दम

1 महीने में 6वीं मौत : जेके लोन में उपचार के दौरान हो गए थे किडनी-लिवर फेल, एमबीएस में प्रसूता ने तोड़ा दम
कोटा में एक और प्रसूता ने तोड़ा दम. इसके भी किडनी और लीवर फेल बताए गए थे.
Published : November 12, 2026 at 8:43 PM IST
कोटा: राजस्थान के कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में रुक नहीं रहे है. लगातार प्रसूताओं की मौत हो रही है. पिछले 1 माह में 6वीं प्रसूता ने दम तोड़ दिया है. इस प्रसूता की सिजेरियन डिलीवरी जेके लोन अस्पताल में हुई थी. इसके बाद किडनी और लीवर फेल होने के चलते उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उपचार के दौरान गुरुवार शाम को उसने दम तोड़ दिया.
जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक और गायनी विभाग अध्यक्ष डॉ. निर्मला शर्मा का कहना है कि 8 तारीख को इंद्रगढ़ से रेफर होकर 36 वर्षीय प्रीति महावर दोपहर में पहुंची थी, लेकिन काफी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था. यह ब्लड प्रेशर 100/160 था. वह पहले से कोई दवा भी नहीं ले रही थी कोटा में वह दिखाने भी नहीं आई थी. प्रीति की पहली डिलीवरी भी सिजेरियन हुई थी. जबकि इंद्रगढ़ के अलावा इटावा और सवाई माधोपुर में उसने अपना एंटीनेटल चेकअप करवाया था.
उसका शाम 6:30 पर सिजेरियन डिलीवरी किया गया था. ऑपरेशन के 24 घंटे बाद तक उसकी स्थिति ठीक थी, लेकिन बाद में पीलिया हो गया. बाद में उसकी किडनी और लीवर फंक्शन दोनों अफेक्टेड हो गए थे. ऐसे में एमबीएस के चिकित्सकों की राय ली गई थी. उनकी सलाह पर ही उसे जेके लोन अस्पताल से एमबीएस अस्पताल में 10 नवंबर को सुबह शिफ्ट कर दिया था. उसे आईसीयू में भी रखा गया था. उसके बाद गुरुवार शाम को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, जबकि नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है.
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इंद्रगढ़ से हुई थी रेफर : प्रसूता मूल रूप से कोटा जिले की इटावा की रहने वाली है. उसका ससुराल बूंदी जिले के इंद्रगढ़ में है. उसके भाई हेमंत का कहना है कि प्रीति 9 महीने की गर्भवती थी. दिवाली के दिन 8 नवंबर को उसके दर्द उठने पर उसको इंद्रगढ़ अस्पताल लेकर गए, जहां से तत्काल हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताते हुए कोटा रेफर कर दिया गया.
प्रसव के लिए जेके लोन अस्पताल में दिवाली के दिन 8 नवंबर को भर्ती किया था. दिवाली के दिन प्रसव के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज के एमबीएस अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था. कभी लीवर तो कभी किडनी को खराब बता रहे थे. उसका पेट लगातार फूल रहा था और उसे टॉयलेट भी नहीं आ रहा था. यूरिन रुक गया था.
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पति बोले- पूरा संसार उजड़ गया : प्रीति के पति भंवरलाल का कहना है कि वह टेलर का काम करते हैं. उनका विवाह 2018 में हुआ था और पहली डिलीवरी सिजेरियन हुई थी, जिसमें 3 साल का बेटा उनका है. अब उनका सारा संसार उजड़ गया है. वह बच्चों को कैसे अकेले पालेंगे. नवजात को कौन संभालेगा. उन्होंने कहा है कि डिलीवरी के बाद प्रीति सबसे अच्छे से बात कर रही थी. वह पूरी तरह से नॉर्मल थी, तब अचानक ऐसा क्या हुआ है? जब दवा और डॉक्टर सही इलाज कर रहे थे तो पत्नी की मौत क्यों हुई है. सीटी स्कैन और अन्य जांच नॉर्मल आ रही थी. इसके बाद गुरुवार रात को उसे मृत घोषित कर दिया.
7 महीने में 11 ने तोड़ा दम, जांच के नाम पर कुछ नहीं : प्रदेश में सबसे पहले कोटा में ही प्रसूताओं की मौत के मामले मई महीने में सामने आए थे, जिनमें चार प्रसूता व एक गर्भवती की मौत हो गई थी. जबकि सात प्रसूताओं की किडनी फेलियर हुई है. वहीं, बीते 1 महीने में 6 प्रसूताओं की और मौत हो गई है. अस्पतालों में लगातार मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन यह खुलासा नहीं हो पा रहा है कि इनका कारण क्या है? पहले के मामले में सस्पेंड किए गए तीन डॉक्टर को क्लीन चिट मिल गई है.
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हालांकि, जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं हो पाया है. बीते 1 महीने की बात की जाए तो 9 नवम्बर को बारां जिले के अटरू इलाके के मेरमाचाह गांव की निवासी 28 वर्षीय प्रसूता पुष्पा बैरवा, 16 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में छावनी निवासी 40 वर्षीय रेशमा बैरवा, 17 अक्टूबर को बारां से रेफर होकर कोटा आई रोशन बैरवा, 24 अक्टूबर को बारां जिले के छबड़ा से रेफर होकर कोटा पहुंची 26 वर्षीय शबनम व 27 अक्टूबर को शाहाबाद के हाड़ौता गांव की 25 वर्षीय रेशु भील की मौत हुई है.