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सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप: झारखंड की क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की

रांची: राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 1 से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में सातवें दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले.

शनिवार को A डिविजन के 4 और B डिविजन के 2 मुकाबले खेले गए. सात दिनों के लीग मैचों के समापन के साथ ही B डिविजन के मैच समाप्त हो गए, जबकि A डिविजन की टीमें अब 9 अप्रैल को होने वाले क्वार्टर फाइनल के लिए तैयार हैं.

हॉकी का रोमांच (ETV Bharat)

झारखंड ने बिहार को 9-0 से रौंदा

मेजबान झारखंड ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अपने दूसरे मैच में बिहार को 9-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली. इस एकतरफा मुकाबले में झारखंड की ओर से संदीपा कुमारी और प्रीति बिलुंग ने 2-2 गोल किए, जबकि पुष्पा मांझी, सेवानी केरकेट्टा, सुष्मिता गुड़िया, रिचा मिंज और मरियम भेंगरा ने 1-1 गोल दागे.

उत्तर प्रदेश ने मिजोरम को 1-0 से दी मात

A डिविजन के अन्य मुकाबलों में उत्तर प्रदेश ने मिजोरम को 1-0 से हराया, जिसमें वैशाली सेन ने निर्णायक गोल किया. मध्य प्रदेश ने हरियाणा को 5-1 से शिकस्त दी. इस मैच में मध्य प्रदेश की नौशीन नाज और प्रियांशी भावनार ने 2-2 गोल किए, जबकि नमी गीताश्री ने 1 गोल किया. हरियाणा की ओर से ज्योति ने एकमात्र गोल दागा. वहीं, ओडिशा ने पंजाब को 2-0 से हराया, जिसमें अर्चना कुजूर ने दोनों गोल किए.