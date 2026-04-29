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IPL 2026: लखनऊ में विराट शो के लिए फैंस को ढीली करनी होगी जेब, देखें कितना हो गया रेट

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (2026) में विराट कोहली का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. 7 मई को इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जाएंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच की टिकट दरें जारी कर दी गई हैं. विराट कोहली की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं. सबसे सस्ता टिकट 2000 रुपये का है, जबकि सबसे महंगा 50 हजार रुपये तक पहुंच गया है.

लखनऊ से ज्यादा आरसीबी के समर्थन: बता दें कि लखनऊ सुपर जाएंट्स अपने घरेलू मैदान पर लगातार आठ मैच हार चुकी है. टीम का अगला मुकाबला 7 मई को विराट कोहली की आरसीबी से है. पिछले साल की तरह इस बार भी इकाना स्टेडियम में विराट की जर्सी का बोलबाला रहेगा. लखनऊ में भी ज्यादातर प्रशंसक आरसीबी के समर्थन में दिखते हैं.

तय दाम से भी ज्यादा पैसे देने पड़ सकते: इसी क्रेज को देखते हुए आयोजकों ने टिकटों की कीमत में भारी बढ़ोतरी की है. डायनामिक फेयर भी लागू होगा. यानी मैच से एक-दो दिन पहले टिकट लेने पर तय दाम से भी ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. इससे पहले इकाना में टिकट की कीमत 1000 से 40 हजार रुपये तक थी, लेकिन विराट के मैच के लिए दरें सीधे 2000 से 50 हजार कर दी गई हैं.



मुकाबले की टिकट दरें