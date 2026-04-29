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IPL 2026: लखनऊ में विराट शो के लिए फैंस को ढीली करनी होगी जेब, देखें कितना हो गया रेट

बुक माय शो पर टिकट के रेट 2500 से शुरू होकर 50000 के बीच बेचा जा रहा.

विराट कोहली
विराट कोहली (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 3:57 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (2026) में विराट कोहली का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. 7 मई को इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जाएंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच की टिकट दरें जारी कर दी गई हैं. विराट कोहली की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं. सबसे सस्ता टिकट 2000 रुपये का है, जबकि सबसे महंगा 50 हजार रुपये तक पहुंच गया है.

लखनऊ से ज्यादा आरसीबी के समर्थन: बता दें कि लखनऊ सुपर जाएंट्स अपने घरेलू मैदान पर लगातार आठ मैच हार चुकी है. टीम का अगला मुकाबला 7 मई को विराट कोहली की आरसीबी से है. पिछले साल की तरह इस बार भी इकाना स्टेडियम में विराट की जर्सी का बोलबाला रहेगा. लखनऊ में भी ज्यादातर प्रशंसक आरसीबी के समर्थन में दिखते हैं.

तय दाम से भी ज्यादा पैसे देने पड़ सकते: इसी क्रेज को देखते हुए आयोजकों ने टिकटों की कीमत में भारी बढ़ोतरी की है. डायनामिक फेयर भी लागू होगा. यानी मैच से एक-दो दिन पहले टिकट लेने पर तय दाम से भी ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. इससे पहले इकाना में टिकट की कीमत 1000 से 40 हजार रुपये तक थी, लेकिन विराट के मैच के लिए दरें सीधे 2000 से 50 हजार कर दी गई हैं.


मुकाबले की टिकट दरें

  • जनरल स्टैंड: 2000-3500 रुपये
  • नॉर्थ गैलरी: 4000 रुपये
  • साउथ वीआईपी टैरेस: 6000 रुपये
  • नॉर्थ प्लेटिनम लॉन: 15000 रुपये
  • साउथ डायरेक्टर लॉन: 20000 रुपये
  • नॉर्थ प्लेटिनम लाउंज: 25000 रुपये
  • नॉर्थ कॉर्पोरेट बॉक्स: 25000 रुपये
  • साउथ कॉर्पोरेट बॉक्स: 30000 रुपये
  • सुपरजायंट्स लाउंज: 50000 रुपये

बता दें कि 50 हजार दर्शकों की क्षमता वाले इकाना स्टेडियम में अब तक कोई भी मैच हाउसफुल नहीं हुआ है. केकेआर के खिलाफ पिछले मैच में तो आधे से भी कम दर्शक आए थे, लेकिन आयोजकों को उम्मीद है कि विराट के नाम पर 7 मई का मैच हाउसफुल रहेगा. विराट कोहली भले ही टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले चुके हों, लेकिन आईपीएल में उनका जलवा बरकरार है.

इस सीजन 58.50 की औसत से रन: इस सीजन में उन्होंने 8 मैचों में 58.50 की औसत और 162.50 के स्ट्राइक रेट से 351 रन बनाए हैं. उनकी मौजूदगी से ही आरसीबी की टीम जोश से भरी रहती है. बुक माय शो की ओर से टिकट की कीमतों को लेकर जानकारी दी गई है. यहां टिकट के रेट स्पष्ट हैं. 2500 से शुरू होकर 50000 के बीच यह रेट तय हैं.

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