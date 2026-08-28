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ग्रीनपार्क में आज से UP टी20 लीग का रोमांच, काशी रुद्रास और नोएडा सुपर किंग्स के बीच पहला मुकाबला

संजीव कुमार सिंह ने बताया कि ग्रीनपार्क स्टेडियम अब सभी मैचों के लिए पूरी तरह तैयार है.

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ग्रीनपार्क में आज से UP टी20 लीग का रोमांच (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 7:44 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 7:56 PM IST

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कानपुर: शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में शुक्रवार को यूपी टी-20 लीग का रोमांच शुरू होने जा रहा है, जहां पहला मुकाबला काशी रुद्रास और नोएडा सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. अब तक इस सीजन के 22 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित किए गए थे, जिसके बाद अब आगे के मुकाबलों की मेजबानी कानपुर को मिली है.

ग्रीनपार्क में आज से UP टी20 लीग का रोमांच (Video Credit; ETV Bharat)

यूपी टी-20 लीग की गवर्निंग काउंसिल के सीनियर मेंबर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि ग्रीनपार्क स्टेडियम अब सभी मैचों के लिए पूरी तरह तैयार है और पिच से लेकर मैदान तक की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं. यहां पर 11 दिनों में कुल 12 मैच कराए जाएंगे.

वहीं, बारिश को देखते हुए बताया कि अब स्टेडियम का ड्रेनेज़ सिस्टम भी बेहतर हो चुका है. यहां क्रिकेट प्रेमियों को एक शानदार मैच देखने को मिलेगा. दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने मैच से पहले स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया. शाम होने पर स्टेडियम के अंदर उमस होने से दर्शकों को कुछ परेशानी जरूर हुई.

वहीं, लीग के चेयरमैन डॉ. संजीव कपूर ने बताया कि कानपुर में सभी मैचों के लिए स्टेडियम की हर बाधा दूर की गई है. करीब 20 हजार दर्शक कानपुर में यूपी टी-20 लीग देखेंगे. पहले मैच से ही स्टेडियम में सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं. सभी गेटों पर सुरक्षा को लेकर पुलिस कर्मियों ने टिकट चेक करने के बाद ही दर्शकों को प्रवेश दिया है.

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Last Updated : August 28, 2026 at 7:56 PM IST

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