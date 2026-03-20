बर्फबारी से सूना पड़ा माता शिकारी देवी का दरबार, नवरात्र में भी नहीं पहुंचे श्रद्धालु
स्थानीय लोगों के अनुसार, यह पहली बार है जब माता शिकारी मंदिर में इस तरह का सन्नाटा देखने को मिल रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 8:40 AM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बर्फबारी का असर अब धार्मिक स्थलों पर भी दिखने लगा है. मंडी जिले के सराज क्षेत्र में स्थित माता शिकारी मंदिर में चैत्र नवरात्र के दौरान भी सन्नाटा पसरा हुआ है. खराब मौसम और रास्ते बंद होने के कारण श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. जिला मंडी की सबसे ऊंची चोटियों में स्थित माता शिकारी मंदिर में इस बार नवरात्र के पहले दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम रह. आमतौर पर जहां नवरात्र में यहां लंबी-लंबी कतारें लगती हैं, वहीं इस बार मंदिर परिसर लगभग सूना नजर आया. लगातार बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की आवाजाही को प्रभावित किया है.
रास्ते बंद, दर्शन करना मुश्किल
हाल ही में लोक निर्माण विभाग ने मंदिर तक जाने वाली सड़क को बहाल किया था, लेकिन सोमवार रात हुई भारी बर्फबारी के बाद एक बार फिर रास्ता बंद हो गया. करीब 8 से 10 इंच बर्फ जमने के कारण सड़क पर आवाजाही ठप हो गई है, जिससे श्रद्धालु चाहकर भी मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.
पहले कभी नहीं दिखा ऐसा नजारा
स्थानीय लोगों के अनुसार, यह पहली बार है जब नवरात्र जैसे बड़े पर्व पर माता शिकारी मंदिर में इस तरह का सन्नाटा देखने को मिल रहा है. पहले जहां दर्शन के लिए सुरक्षा व्यवस्था तक करनी पड़ती थी, वहीं इस बार मंदिर खाली पड़ा है। यह मौसम के प्रभाव का साफ उदाहरण है.
प्रशासन की अपील, फिलहाल यात्रा टालें
उपमंडल अधिकारी नागरिक थुनाग और मंदिर कमेटी अध्यक्ष संजीत शर्मा ने बताया कि मौसम साफ होते ही सड़क बहाली के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे खराब मौसम के चलते माता शिकारी जाने से बचें और सुरक्षित रहें. प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम सामान्य होगा, मंदिर तक रास्ता बहाल कर दिया जाएगा और श्रद्धालुओं की आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम साफ होने के साथ ही माता शिकारी मंदिर में फिर से रौनक लौटेगी.
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