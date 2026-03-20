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बर्फबारी से सूना पड़ा माता शिकारी देवी का दरबार, नवरात्र में भी नहीं पहुंचे श्रद्धालु

माता शिकारी मंदिर ( ETV BHARAT )

सराज: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बर्फबारी का असर अब धार्मिक स्थलों पर भी दिखने लगा है. मंडी जिले के सराज क्षेत्र में स्थित माता शिकारी मंदिर में चैत्र नवरात्र के दौरान भी सन्नाटा पसरा हुआ है. खराब मौसम और रास्ते बंद होने के कारण श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. जिला मंडी की सबसे ऊंची चोटियों में स्थित माता शिकारी मंदिर में इस बार नवरात्र के पहले दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम रह. आमतौर पर जहां नवरात्र में यहां लंबी-लंबी कतारें लगती हैं, वहीं इस बार मंदिर परिसर लगभग सूना नजर आया. लगातार बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की आवाजाही को प्रभावित किया है. रास्ते बंद, दर्शन करना मुश्किल हाल ही में लोक निर्माण विभाग ने मंदिर तक जाने वाली सड़क को बहाल किया था, लेकिन सोमवार रात हुई भारी बर्फबारी के बाद एक बार फिर रास्ता बंद हो गया. करीब 8 से 10 इंच बर्फ जमने के कारण सड़क पर आवाजाही ठप हो गई है, जिससे श्रद्धालु चाहकर भी मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. पहले कभी नहीं दिखा ऐसा नजारा