20 नवंबर से श्रद्धालुओं के लिए बंद होंगे माता शिकारी के कपाट, प्रशासन ने जारी किए आदेश
इस बार माता शिकारी मंदिर के कपाट सामान्य तारीख से पांच दिन बाद बंद किए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:31 PM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित प्रसिद्ध माता शिकारी देवी मंदिर की यात्रा पर जल्द ही विराम लगने वाला है. सर्दियों में भारी बर्फबारी और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने 20 नवंबर से मंदिर के कपाट बंद करने का फैसला लिया है. इस दौरान श्रद्धालुओं, पर्यटकों और ट्रैकरों को मंदिर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध के बाद मंदिर जाने का प्रयास न करें.
उपमंडलाधिकारी थुनाग एवं माता शिकारी देवी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संजीत शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेशों के मुताबिक, सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही माता शिकारी की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी होती है. आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने और हिमपात की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है. 20 नवंबर से मंदिर की ओर किसी भी व्यक्ति की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 20 नवंबर के बाद कोई भी श्रद्धालु, पर्यटक, ट्रैकर या स्थानीय निवासी मंदिर की ओर जाने का प्रयास न करे. यदि कोई व्यक्ति जारी आदेशों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से आदेशों का पालन करने और जोखिम न उठाने की अपील की है.
इस बार माता शिकारी मंदिर के कपाट 20 नवंबर को बंद किए जा रहे हैं. यह सामान्य तारीख से पांच दिन बाद है. इससे पहले आमतौर पर हर साल 15 नवंबर को मंदिर के कपाट बंद किए जाते थे. हालांकि मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए इस बार तारीख में बदलाव किया गया है. अब श्रद्धालुओं को मंदिर की यात्रा दोबारा शुरू करने के लिए प्रशासन के अगले आदेश का इंतजार करना होगा.
आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
प्रशासन ने किसी भी आपातकालीन स्थिति में संपर्क करने के लिए पुलिस थाना जंजैहली और एसडीएम थुनाग के दूरभाष नंबर जारी किए हैं. किसी परेशानी या आपात स्थिति में इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.
- पुलिस थाना जंजैहली: 01907-256740
- एसडीएम थुनाग कार्यालय: 01907-257666
माता शिकारी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने कहा कि 20 नवंबर से अगले आदेश तक माता शिकारी मंदिर के कपाट बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि किसी भी अनहोनी से बचने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रतिबंध के दौरान मंदिर की यात्रा न करें.
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