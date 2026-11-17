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20 नवंबर से श्रद्धालुओं के लिए बंद होंगे माता शिकारी के कपाट, प्रशासन ने जारी किए आदेश

20 नवंबर से माता शिकारी के दरबार में नहीं होंगे दर्शन ( ETV BHARAT )

सराज: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित प्रसिद्ध माता शिकारी देवी मंदिर की यात्रा पर जल्द ही विराम लगने वाला है. सर्दियों में भारी बर्फबारी और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने 20 नवंबर से मंदिर के कपाट बंद करने का फैसला लिया है. इस दौरान श्रद्धालुओं, पर्यटकों और ट्रैकरों को मंदिर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध के बाद मंदिर जाने का प्रयास न करें.

उपमंडलाधिकारी थुनाग एवं माता शिकारी देवी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संजीत शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेशों के मुताबिक, सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही माता शिकारी की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी होती है. आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने और हिमपात की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है. 20 नवंबर से मंदिर की ओर किसी भी व्यक्ति की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.