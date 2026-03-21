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नारायणपुर में माता शीतला मेले का शुभारंभ, ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा से शुरू हुआ धार्मिक आयोजन

माता शीतला के सम्मान में 84 परगना के सैकड़ों देवी-देवता यहां भक्तों के साथ पहुंचते हैं.

Mata Sheetla mela
ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 21, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
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नारायणपुर: सदियों पुरानी परंपरा के तहत एक बार फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवी-देवताओं ने, ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा पूर्ण कर विश्व प्रसिद्ध माता मेला के शुभारंभ की अनुमति भक्तों को प्रदान की. रामनवमी से पूर्व आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक मेले में माता गंगादाई, बमनीकरीन एवं माता शीतला के सम्मान में 84 परगना के सैकड़ों देवी-देवताओं का अद्भुत संगम देखने को मिला.

माता शीतला मेले का शुभारंभ

मेले के आयोजन की शुरुआत नारायणपुर के शीतला माता मंदिर प्रांगण से हुई, जहां दूर-दराज के गांवों से आए देवी-देवताओं के प्रतीक आंगा, डोली और डांग का भव्य जमावड़ा लगा. ढोल-नगाड़ों की धुन के बीच देव खेलनी की परंपरा निभाई गई, जिसमें पुजारियों ने अपने इष्ट देव का आवाह्न अपने शरीर में कर आस्था का प्रदर्शन किया. इस दौरान पुजारी लोहे के कोड़े से स्वयं पर प्रहार कर अपनी साधना और देवी-देवताओं की उपस्थिति को दिखाते नजर आए. इस परंपरा को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े.

धार्मिक आयोजन (ETV Bharat)
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ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा (ETV Bharat)
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ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा (ETV Bharat)

दशकों से चली आ रही परंपरा

परंपरा के अनुसार नारायणपुर के आंगा सोनकुंवर द्वारा सभी देवी-देवताओं का पड़घाव किया गया. इसके तहत पुजारी सबसे पहले मावली मंदिर पहुंचे, जहां माता मावली को परिक्रमा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया. इसके बाद गढ़िया बाबा मंदिर में गढ़िया देव से मेला परिक्रमा में शामिल होने का पड़घाव किया गया और फिर महावीर चौक स्थित भंवर देव के पूजन स्थल पहुंचकर भंवर देव को आमंत्रित किया गया.

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ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा (ETV Bharat)
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ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा (ETV Bharat)

गढ़िया बाबा और भंवर देव इस मेले के रक्षक

मान्यता है कि गढ़िया बाबा और भंवर देव इस मेले के रक्षक देवता होते हैं, जो परिक्रमा के दौरान देवी-देवताओं की उपस्थिति के साथ-साथ संभावित अनहोनी घटनाओं से रक्षा करते हैं. इनकी भूमिका पूरे आयोजन में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसके बाद सभी देवी-देवताओं ने माता मावली के प्रतीक क्षत्र के साथ मेला स्थल की ढाई कोसी परिक्रमा पूर्ण की, जिसके साथ ही विधिवत रूप से मेले का शुभारंभ हो गया. यह मेला दो दिनों तक आयोजित होगा, जिसका समापन रविवार को किया जाएगा.

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ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा (ETV Bharat)
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ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा (ETV Bharat)

माता के क्षत्र का भक्त लेते हैं आशीर्वाद

परंपरा मुताबिक माता शीतला के क्षत्र को मंदिर से बाहर निकालकर ग्राम भ्रमण के लिए ले जाया जाता है. श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों के साथ माता के क्षत्र को घर-घर लेकर जाते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि, रोगों से मुक्ति तथा विपदाओं के निवारण की प्रार्थना करते हैं. विशेष रूप से मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए माता शीतला से आशीर्वाद मांगा जाता है. यह धार्मिक परंपरा लगातार 7 दिनों तक चलती है. सातवें दिन माता का क्षत्र पुनः मंदिर लौटता है, जहां देवी स्नान और फूल उतारनी की रस्म के साथ पूरे आयोजन का विधिवत समापन किया जाता है.

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ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा (ETV Bharat)
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ढाई कोसी दैवीय परिक्रमा (ETV Bharat)

विश्व प्रसिद्ध माता मेला न केवल आस्था और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्रीय संस्कृति, सामाजिक एकता और आदिवासी धार्मिक मान्यताओं की जीवंत झलक पेश करता है. हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बना दिया है.

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