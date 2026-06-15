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सीएम योगी पर जमकर बरसे नेता विपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय, भेदभाव करने का लगाया आरोप

माता प्रसाद पाण्डेय ने सीएम पर भेदभाव का आरोप लगाया ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष से इतना डरी हुई है कि विपक्ष को विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने दे रही है. उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. पहले सत्ता पक्ष, विपक्ष को छोटे भाई के रूप में देखता था, लेकिन अब पक्ष अपनी कमियों तक को सुनना नही चाहता, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. माता प्रसाद पांडेय ने सोमवार को गेसडी के सपा विधायक राकेश यादव द्वारा चंदनपुर अयोध्या जजर्र मार्ग के निर्माण की माँग को लेकर आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, "विपक्ष के जहां सांसद और विधायक होते है वहां मुख्यमंत्री मंत्री विकास कार्य नहीं कराते है". माता प्रसाद पांडेय (VIDEIO Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा "मुख्यमंत्री जहां अपने विधायकों को विधायक निधि में 5 करोड़ देते हैं. वहीं विपक्ष के विधायकों को सिर्फ 1 करोड़ देते हैं. प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष से इतना डर गई है कि विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने देती है.