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सीएम योगी पर जमकर बरसे नेता विपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय, भेदभाव करने का लगाया आरोप

विपक्ष के सांसद और विधायक जहां होते हैं, वहां मुख्यमंत्री मंत्री विकास कार्य नहीं कराते है.

माता प्रसाद पाण्डेय ने सीएम पर भेदभाव का आरोप लगाया
माता प्रसाद पाण्डेय ने सीएम पर भेदभाव का आरोप लगाया (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 8:42 PM IST

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बलरामपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष से इतना डरी हुई है कि विपक्ष को विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने दे रही है. उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. पहले सत्ता पक्ष, विपक्ष को छोटे भाई के रूप में देखता था, लेकिन अब पक्ष अपनी कमियों तक को सुनना नही चाहता, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है.

माता प्रसाद पांडेय ने सोमवार को गेसडी के सपा विधायक राकेश यादव द्वारा चंदनपुर अयोध्या जजर्र मार्ग के निर्माण की माँग को लेकर आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, "विपक्ष के जहां सांसद और विधायक होते है वहां मुख्यमंत्री मंत्री विकास कार्य नहीं कराते है".

माता प्रसाद पांडेय (VIDEIO Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा "मुख्यमंत्री जहां अपने विधायकों को विधायक निधि में 5 करोड़ देते हैं. वहीं विपक्ष के विधायकों को सिर्फ 1 करोड़ देते हैं. प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष से इतना डर गई है कि विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने देती है.

नेता विपक्ष ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर कटाक्ष करते हुए कहा "12 वर्ष में न तो बेरोजगारी कम हुई और न तो नवजवानों को रोजगार मिला और न ही किसानों की आमदनी दुगनी हुई, अलबत्ता मोदी जी ने अपने मित्र अदानी को एशिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया".

उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. नेता विपक्ष ने अमरीका द्वारा हार्मोज में किये गये हमले में मारे गए 3 भारतीयों की मौत पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, "कहा मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अमरीका से लड़ सके या आवाज उठा सके".

इस अवसर पर श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा, पूर्व विधायक राम सागर अकेला, पूर्व विधायक अनवर महमूद, पूर्व विधायक मसूद खां, सपा के प्रदेश सचिव ओमकार पटेल सहित बड़ी संख्या में सपा नेता मौजूद थे.

ये भी पढ़ें: बीजेपी विपक्ष को खत्म करके लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है: माता प्रसाद पांडे

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