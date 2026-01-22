ETV Bharat / state

माता परमेश्वरी जयंती: कोंडागांव में कल भव्य आयोजन, कलश यात्रा में शामिल होंगे देवांगन समाज के लोग

देवांगन समाज की ओर से इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर कोंडागांव से बीजेपी विधायक लता उसेंडी को मुख्य अतिथि बनाया गया है. आयोजन को भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. हर साल ये आयोजन देवांगन समाज के लोग करते हैं. इस आयोजन में हजारों लोग पहुंचते हैं, श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं.

कोंडागांव: माता परमेश्वरी जयंती का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन शुक्रवार 23 जनवरी को किया जाएगा. कल होने वाले इस भव्य समारोह में देवांगन समाज के लोग शामिल होंगे. देवांगन समाज के लोग माता परमेश्वरी जयंती पर माता की पूजा अर्चना करेंगे.

कलश यात्रा में शामिल होंगे देवांगन समाज के लोग (ETV Bharat)

आयोजन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम

स्थानीय विधायक के अलावा बस्तर सांसद महेश कश्यप, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल सहित नगरपालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी विशिष्ट अतिथियों में शामिल रहेंगे. इसके साथ ही समाज के सम्मानित लोग भी आयोजन में शामिल होंगे. कल होने वाले आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिला प्रशासन की टीम आयोजन को लेकर नजर बनाए हुए है.

बांधा तालाब से निकलेगी भव्य कलश यात्रा

देवांगन समाज की महिला जिला अध्यक्ष, डॉ शिल्पा देवांगन ने कहा, माता परमेश्वरी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत बांधा तालाब से भव्य कलश यात्रा के साथ की जाएगी. इस कलश यात्रा में समाज की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कलश लेकर माता के जयकारों के साथ नगर भ्रमण करेंगी. नगर भ्रमण के दौरान भक्तिमय माहौल बनेगा. पूरा शहर माता की भक्ति में सराबोर हो जाएगा.





धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम

आयोजकों ने बताया कि कलश यात्रा के बाद परमेश्वरी की प्रतिमा पर दीप जलाकर कर विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन इस मौके पर किया जाएगा, जिसमें समाज से जुड़े कलाकार अपने कार्यक्रम पेश करेंगे.

देवांगन समाज का आयोजन

देवांगन समाज के लोगों का कहना है कि माता परमेश्वरी के प्रति देवांगन समाज में गहरी आस्था और श्रद्धा है. यह जयंती समाज को एकजुट करने, आपसी भाईचारे को मजबूत करने और सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का महत्वपूर्ण अवसर होता है. आयोजन समिति ने समाज के सभी लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की. देवांगन समाज हर साल माता परमेश्वरी जयंती का आयोजन करता है.