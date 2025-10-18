ETV Bharat / state

दिवाली पर भूलकर भी न करें इन चीजों का दान, वरना घर से चली जाएगी लक्ष्मी!

शिमला: देशभर में दीपों का त्योहार दीपावली 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी. ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भक्तों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी. दिवाली के दिन जहां पूजा की परंपरा है तो वहीं, दान देते समय भी कुछ विशेष बातों का ध्यान भक्तों को रखना चाहिए. ताकि उन पर माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रह सके. क्योंकि इस दिन कुछ चीजों का दान करने की मनाही है, अगर इन चीजों का दान करेंगे तो मां लक्ष्मी आपके घर से जा सकती है.

आचार्य दीप कुमार ने कहा कि दिवाली के दिन कुछ चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. क्योंकि इन सब का संबंध माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और इन सब सामान का दान करने से माता लक्ष्मी भी घर से चली जाती है. ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज न हो. इसलिए कुछ चीजों को कभी भी दिवाली के दिन दान नहीं करना चाहिए.

दिवाली पर इन चीजों के दान से धन-धान्य में आती है कमी