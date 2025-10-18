ETV Bharat / state

दिवाली पर भूलकर भी न करें इन चीजों का दान, वरना घर से चली जाएगी लक्ष्मी!

दिवाली पर किन चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं?

दिवाली पर भूलकर भी न करें इन चीजों का दान
दिवाली पर भूलकर भी न करें इन चीजों का दान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 3:26 PM IST

शिमला: देशभर में दीपों का त्योहार दीपावली 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी. ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भक्तों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी. दिवाली के दिन जहां पूजा की परंपरा है तो वहीं, दान देते समय भी कुछ विशेष बातों का ध्यान भक्तों को रखना चाहिए. ताकि उन पर माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रह सके. क्योंकि इस दिन कुछ चीजों का दान करने की मनाही है, अगर इन चीजों का दान करेंगे तो मां लक्ष्मी आपके घर से जा सकती है.

आचार्य दीप कुमार ने कहा कि दिवाली के दिन कुछ चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. क्योंकि इन सब का संबंध माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और इन सब सामान का दान करने से माता लक्ष्मी भी घर से चली जाती है. ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज न हो. इसलिए कुछ चीजों को कभी भी दिवाली के दिन दान नहीं करना चाहिए.

दिवाली पर इन चीजों के दान से धन-धान्य में आती है कमी

आचार्य दीप कुमार के अनुसार, "इस दिन भक्त को चीनी का दान नहीं करना चाहिए. क्योंकि चीनी गन्ने से बनती है और माता लक्ष्मी को गन्ना काफी प्रिय है. ऐसे में चीनी का दान करने से माता लक्ष्मी भी उसके साथ चली जाती है. इसके अलावा दिवाली के दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए. क्योंकि नमक भी समंदर के पानी से तैयार होता है और माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के दौरान निकली है. नमक का दान करने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और धन-धान्य में भी कमी आती है".

दिवाली के दिन इन चीजों का न करें दान

दीप कुमार का कहना है कि दिवाली के दिन दूध, दही, तेल और सुई का दान भी नहीं करना चाहिए. क्योंकि इन सभी सामान का किसी में किसी ग्रह से संबंध होता है और दिवाली के दिन इन सभी चीजों के दान से ग्रहों के प्रभाव में भी अशुभता आती है. इसके अलावा दिवाली की शाम किसी को प्याज और लहसुन का दान नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसका संबंध केतु ग्रह से होता है और दिवाली की शाम को व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए. इस कारण भी व्यक्ति को जीवन में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

दिवाली की शाम झाड़ू न लगाएं

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि दिवाली के दिन हल्दी का भी दान नहीं करना चाहिए. क्योंकि हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह के साथ है और बृहस्पति ग्रह भी धन और वैभवता जीवन में लाता है. इसके अलावा दिवाली की शाम अपने घर में झाड़ू बिल्कुल नहीं लगना चाहिए. व्यक्ति को दिवाली के दिन इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए. ताकि उन पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे.

