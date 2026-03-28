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माता कर्मा जयंती महोत्सव: आयोजन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रुप

महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे. आयोजन में छत्तीसगढ़िया परंपरा के रंग इस बार भी देखने को मिलेंगे.

MATA KARMA
माता कर्मा जयंती महोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 28, 2026 at 10:17 PM IST

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सूरजपुर: साहू समाज की ओर से हर साल प्रदेश स्तरीय भक्त माता कर्मा जयंती का आयोजन किया जाता है. इस महोत्सव में हजारों लोग शामिल होते हैं. इस बार का आयोजन थोड़ा खास होने जा रहा है. साहू समाज की ओर से सीएम विष्णु देव साय को भी निमंत्रण दिया गया है. बताया जा रहा है कि सीएम साय भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए आएंगे.

माता कर्मा जयंती महोत्सव

इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन रिंग रोड स्थित भक्त माता कर्मा चौक पर किया जा रहा है, जहां युद्ध स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. आयोजन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ लगातार काम पर जुटा हुआ है. कहा जा रहा है कि सीएम के अलावा कई गणमान्य अथिति इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे. साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ नीरेंद्र साहू खुद सूरजपुर में डटे हुए हैं. पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले प्रदेश के विभिन्न संभागों में समाज के इष्ट देवी-देवताओं को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं. इसी कड़ी में सरगुजा संभाग में इस भव्य आयोजन का निर्णय लिया गया है.

माता कर्मा जयंती महोत्सव (ETV Bharat)

आयोजन में सीएम होंगे मुख्य अतिथि

साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ नीरेंद्र साहू ने बताया कि साहू संघ के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दे दी है, जो समाज के लिए गर्व की बात है. डॉ. साहू ने कहा कि भक्त माता कर्मा ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. उनके जीवन से समाज को संस्कार और प्रेरणा मिलती है.

बाइक रैली निकाली जाएगी

प्रदेश स्तरीय भक्त माता कर्मा जयंती के मौके पर एक विशाल बाइक रैली निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण करते हुए भक्त माता कर्मा चौक पहुंचेगी. वहां पूजा-अर्चना के बाद सभी लोग मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस आयोजन को लेकर समाज के लोगों में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. आयोजन को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं.

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