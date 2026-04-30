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धूमधाम से मनाया गया माता छिन्नमस्तिका का प्रकटोत्सव, चिंतपूर्णी धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब

चिंतपूर्णी माता मंदिर के पुजारी रोहण कालिया ने कहा, "हर वर्ष बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह प्रकटोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस पावन अवसर पर पुजारी वर्ग (बाबा श्री माई दास के वंशज) द्वारा 24 घंटे का अखंड महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें विश्व कल्याण, सुख-समृद्धि और शांति की कामना की गई. महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद माता की भव्य चौकी, दुर्गा स्तुति और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया. मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था. भजन-कीर्तन और माता के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया, जिससे श्रद्धालु भावविभोर हो उठे."

चिंतपूर्णी: पवित्र धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी मंदिर में आज दशमहाविद्याओं में से छठी महाविद्या माता छिन्नमस्तिका का प्रकटोत्सव बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया. इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और पूरे क्षेत्र में भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन दिन बाबा श्री माई दास जी को माता रानी ने कन्या रूप में दर्शन दिए थे.

चिंतपूर्णी माता मंदिर को लेकर क्या है मान्यता?

रोहण कालिया ने बताया, मान्यता है कि बाबा श्री माई दास माता रानी के परम भक्त थे. यात्रा के दौरान जब वे थककर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब माता रानी ने उन्हें कन्या रूप में दर्शन देकर अपने पवित्र स्थान के बारे में अवगत कराया और आशीर्वाद दिया कि उनके वंशज ही सदैव उनकी पूजा-अर्चना करेंगे. तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है और आज भी बाबा श्री माई दास के वंशज ही मंदिर में माता रानी की पूजा-अर्चना करते हैं.

धूमधाम से मनाया गया माता छिन्नमस्तिका का प्रकटोत्सव (ETV Bharat)

चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध

चिंतपूर्णी माता मंदिर के पुजारी रोहण कालिया ने बताया, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु ने मां सती के जलते हुए शरीर के 51 हिस्से कर दिए थे तो इस स्थान पर देवी सती के चरण गिरे थे. चिंतपूर्णी में निवास करने वाली देवी को छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है. मारकंडे पुराण के अनुसार, देवी चंडी ने राक्षसों को एक भीषण युद्ध में पराजित कर दिया था, लेकिन उनकी दो योगिनियां (जया और विजया) युद्ध समाप्त होने के पश्चात भी रक्त की प्यासी थी, जया और विजया को शांत करने के लिए देवी चंडी ने अपना सिर काट लिया और उनकी खून की प्यास बुझाई थी.

रंग-बिरंगे फूलों से सजा मां का दरबार (ETV Bharat)

पौराणिक मान्यता है कि, भगवान शिव छिन्नमस्तिका देवी की रक्षा चारों दिशाओं से करते हैं. पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मुचकुंद महादेव और दक्षिण में शिव बारी है. ये सभी मंदिर चिंतपूर्णी मंदिर से बराबर की दूरी पर स्थित है. कहा जाता है चिंतपूर्णी, देवी छिन्नमस्तिका का निवास स्थान है.

चिंतपूर्णी धाम में भक्तों का उमड़ा सैलाब (ETV Bharat)

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