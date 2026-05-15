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नौकरी के नाम पर युवाओं को कंबोडिया भेजने वाला मास्टरमाइंड चंडीगढ़ से गिरफ्तार

आगरा: साइबर क्राइम पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को कंबोडिया भेजकर साइबर स्लेवरी में धकेलने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड लेकर आगरा लाया गया है.

मास्टरमाइंड नागेश कुमार उर्फ कैप्टन चौहान पहले मर्चेंट नेवी में कैप्टन रह चुका है. आरोपी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का मूल निवासी है. इस समय वह चंडीगढ़ में रह रहा था. साइबर क्राइम पुलिस ने चंडीगढ़ से आरोपी की ट्रांजिट रिमांड ली और आगरा लेकर आई है, शुक्रवार सुबह उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

DCP साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि हाथरस निवासी सौरभ और अभिज्ञान ने आगरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें दोनों ने बताया था कि 3.5-3.5 लाख रुपए लेकर एजेंट के जरिए विदेश भेजा गया.

कंबोडिया पहुंचने पर हम दोनों को पता चला कि जिस कंपनी में नौकरी दी गई, वह कंपनी यहां पर बैठकर भारत के लोगों के साथ साइबर फ्रॉड का काम करती है. इस पर हम दोनों जैसे-तैसे किसी तरह भारत लौटे हैं. इस मामले की छानबीन की जाए.

इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने सबसे पहले अजय शुक्ला, रातैनी उर्फ आतिफ खान और आमिर खान को गिरफ्तार किया. आरोपियों से पूछताछ में युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर ठगी और साइबर क्रिमिनल से लिंक की जानकारी हुई.