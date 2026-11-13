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पुलिस के हत्थे चढ़ा करोड़ों की जमीन ठगी का मास्टरमाइंड रवि रंजन, छठ पूजा पर आया था पटना

करोड़ों की जमीन ठगी का मास्टरमाइंड रवि रंजन ( ETV Bharat )

पटना: फुलवारीशरीफ बेऊर में फर्जी जमीन और जाली दस्तावेज दिखाकर लोगों से दो करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले आरोपी रवि रंजन कुमार को बेऊर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो छठ पूजा के दौरान पटना पहुंचा था. इस संबंध में एएसपी नारायण उपाध्याय और बेऊर थानाध्यक्ष अफसर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.

रवि रंजन कुमार के खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी