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नोएडा हिंसा मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार; यूपी STF ने तमिलनाडु से पकड़ा, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

लखनऊ : नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है. एसटीएफ की टीम ने घटना के मुख्य साजिशकर्ताओं (मास्टरमाइंड) में से एक आरोपी को तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली त्रिची रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है.







जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ​एसटीएफ की नोएडा यूनिट को खुफिया जानकारी मिली थी कि हिंसा की योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाला आरोपी आदित्य आनंद फरार है. गिरफ्तारी से बचने के लिए आदित्य पहले नोएडा से चेन्नई और फिर वहां से त्रिचुरापल्ली भाग रहा था. एसटीएफ नोएडा की टीम ने अभिसूचना संकलन के बाद 18 अप्रैल की रात करीब 1:40 बजे उसे त्रिची रेलवे स्टेशन से धर दबोचा. गौतमबुद्धनगर की एसीजेएम कोर्ट ने 16 अप्रैल को ही उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.