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नोएडा हिंसा मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार; यूपी STF ने तमिलनाडु से पकड़ा, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

एसटीएफ नोएडा की टीम ने रात करीब 1:40 बजे त्रिचुरापल्ली रेलवे स्टेशन से धर दबोचा.

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो (Photo credit: IANS)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 10:31 PM IST

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लखनऊ : नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है. एसटीएफ की टीम ने घटना के मुख्य साजिशकर्ताओं (मास्टरमाइंड) में से एक आरोपी को तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली त्रिची रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है.




जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ​एसटीएफ की नोएडा यूनिट को खुफिया जानकारी मिली थी कि हिंसा की योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाला आरोपी आदित्य आनंद फरार है. गिरफ्तारी से बचने के लिए आदित्य पहले नोएडा से चेन्नई और फिर वहां से त्रिचुरापल्ली भाग रहा था. एसटीएफ नोएडा की टीम ने अभिसूचना संकलन के बाद 18 अप्रैल की रात करीब 1:40 बजे उसे त्रिची रेलवे स्टेशन से धर दबोचा. गौतमबुद्धनगर की एसीजेएम कोर्ट ने 16 अप्रैल को ही उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.




​पूछताछ में आदित्य का जो बैकग्राउंड सामने आया है, वह चौंकाने वाला है. आदित्य मूलरूप से बिहार के वैशाली हाजीपुर का रहने वाला है. उसने जमशेदपुर से B.Tech किया है. कैंपस सेलेक्शन के जरिए वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना. वह गुरुग्राम और बाद में नोएडा में शिफ्ट हो गया था.



​जांच में खुलासा हुआ है कि 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच नोएडा में संगठनों के कुछ सदस्यों ने एक बैठक की थी, जिसमें श्रमिक आंदोलन की आड़ में नोएडा में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की योजना बनाई गई थी. इसी का परिणाम 13 अप्रैल की हिंसक घटना थी.


एसटीएफ टीम उसे तमिलनाडु की स्थानीय अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर ले रही है. आदित्य पर बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज है. रिमांड के बाद उसे नोएडा लाकर जेल भेजा जाएगा और स्थानीय पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करेगी.


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