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बुलंदशहर में मावी हत्याकांड का मास्टरमाइंड निवेश उर्फ नैनू मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

मावी हत्याकांड का मास्टरमाइंड मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर में मावी हत्याकांड का मास्टरमाइंड मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पैर में गोली लगी है. उसके पास से अवैध तमंचा बरामद किया गया है. बुलंदशहर पुलिस ने अनिल मावी हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता निवेश उर्फ नैनू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सिकंदराबाद सीओ भास्कर मिश्रा के मुताबिक, 20 मार्च की रात पुलिस टीम जेवर अड्डा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह भागने लगा. पीछा करने पर जौली गेट के पास मुठभेड़ पुलिस टीम ने संदिग्ध का पीछा किया. जौली गेट के पास उसकी बाइक फिसल गई. इसके बाद खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया और मौके पर ही दबोच लिया गया.