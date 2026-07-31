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लखनऊ में फर्जी NGO का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर करता था ठगी

लखनऊ : सरकारी नौकरी की तलाश में अगर जुगाड़ तलाश रहे हैं तो सावधान हो जाइये. राजधानी लखनऊ में पुलिस ने ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो एक फर्जी NGO चलाकर युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का सपना दिखाता था. अच्छे वेतन का लालच दिया जाता था, बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाती, जिसके बाद फर्जी नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड थमा दिए जाते और फिर लाखों रुपये ऐंठ लिए जाते. पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई लोगों की भूमिका सामने आई है.

विकासनगर थाना पुलिस ने पारस नाथ खरवार उर्फ पारस नाथ प्रसाद को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह "जीवन पथ फाउंडेशन" नाम से संस्था चलाकर स्वास्थ्य विभाग के क्षय रोग जागरूकता अभियान (TB Awareness Program) में नौकरी दिलाने का झांसा देता था. बेरोजगार युवाओं से नियुक्ति और प्रशिक्षण के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी. इसके बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र, आईडी कार्ड और प्रशिक्षण देकर विश्वास दिलाया जाता था कि उनकी नौकरी लग गई है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अकेले काम नहीं कर रहा था. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए जाते थे. अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गिरोह ने कितने युवाओं को अपना शिकार बनाया और कितनी रकम की ठगी की.