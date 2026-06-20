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लखनऊ में फर्जी GST गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार; बैंक खातों में मिला 2.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 07 डेबिट कार्ड, 06 मोबाइल फोन, 01 चेकबुक सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए.

लखनऊ में फर्जी GST गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार.
लखनऊ में फर्जी GST गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 8:43 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ: क्राइम ब्रांच ने फर्जी GST फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है. गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की जांच में 4 फर्जी फर्मों सहित 107 संदिग्ध GST पंजीकरण और 2.5 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिली है.

पुलिस उपायुक्त क्राइम किरन यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच और थाना इटौंजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीतापुर निवासी बुद्धि प्रकाश अवस्थी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना इटौंजा में वर्ष 2025 में GST कर चोरी, जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

एफआईआर के आरोपों की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने संदिग्ध मोबाइल नंबरों और तकनीकी साक्ष्यों के बारे में जानकारी जुटाई. पुलिस ने 10 IMEI नंबरों की पड़ताल में 225 मोबाइल नंबर सामने आए. इनमें से 107 नंबर विभिन्न कंपनियों में रिजिस्टर्ड हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया जिसके बाद पूछताछ में फर्जी GST नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली.

पुलिस उपायुक्त क्राइम किरन यादव. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर अल्तमस ट्रेडर्स, कुमार ट्रेडर्स, सुप्रीम एंटरप्राइजेज और बुद्धा एंटरप्राइजेज समेत कई फर्जी फर्मों का संचालन कर रहा था.

गिरोह पहले गरीब और जरूरतमंद लोगों को पैसों का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते सहित मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज हासिल करता था. इन दस्तावेजों के आधार पर फर्जी किरायानामा और बिजली बिल तैयार कर GST फर्मों का पंजीकरण कराया जाता था. इसके बाद फर्जी इनवॉइस बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) जनरेट किया जाता और GST की चोरी की जाती थी.

जांच में सामने आया कि केवल अल्तमस ट्रेडर्स के बैंक खाते में ही करीब 2.25 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है. जबकि विभिन्न फर्मों और खातों में कुल करीब 2.5 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 07 डेबिट कार्ड, 06 मोबाइल फोन, 01 चेकबुक सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं. संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है.

अपर पुलिस उपायुक्त क्राइम ने बताया कि इससे पहले भी क्राइम ब्रांच फर्जी GST फर्मों के जरिए ITC चोरी करने वाले गिरोहों का खुलासा किया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी लालच में आकर अपने आधार, पैन कार्ड, बैंक खाते या अन्य मूल दस्तावेज किसी अज्ञात व्यक्ति को न दें.

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