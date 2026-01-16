पशु तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, MCB जिले में डेढ़ महीने पहले पकड़ी गई थी 11 भैंसों की खेप
लंबे समय से फरार पशु तस्करी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. खड़गवां थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 16, 2026 at 8:37 PM IST
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जिले के खड़गवां थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. करीब डेढ़ महीने पुराने भैंसा तस्करी मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया.
डेढ़ महीने पहले पकड़ी गई थी 11 भैंसों की खेप: पुलिस के अनुसार, करीब डेढ़ महीने पहले खड़गवां थाना क्षेत्र में भैंसों की अवैध तस्करी की सूचना मिली थी. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 भैंसों को जब्त किया था. मौके से चार तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. हालांकि, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड और भैंसों का असली मालिक उस समय फरार हो गया था.
लगातार निगरानी के बाद दबोचा गया मुख्य आरोपी: फरार आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही थी. आज मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी एक स्थान पर छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
अवैध बिक्री की तैयारी में था आरोपी: पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी जब्त की गई भैंसों को अवैध तरीके से बेचने की तैयारी में था. पशु तस्करी से जुड़ा यह नेटवर्क जिले में लंबे समय से सक्रिय था. आरोपी की गिरफ्तारी से इस गिरोह की कमर टूट गई है.
न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल: गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसे न्यायालय में पेश किया गया. वहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने बताया कि जिले में अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.