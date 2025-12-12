ETV Bharat / state

चार करोड़ की ठगी गैंग का सरगना गिरफ्तार: क्रिप्टो और स्टॉक के नाम पर 14 राज्यों में कर चुका वारदात

चार करोड़ की ठगी गैंग का आरोपी सरगना गिरफ्तार ( Photo: Cyber ​​Cell, Bundi Police )

बूंदी: बूंदी पुलिस ने ऑपरेशन साइबर वज्र प्रहार 2.0 में बड़ी कामयाबी हासिल की, जब 10 माह से चकमा दे रहे 10 हजार रुपए के इनामी अंतरराज्यीय साइबर ठग विशाल मोमतिया उर्फ उर्फ विशाल नामा उर्फ विश्शु पुत्र महेंद्र कुमार को धर दबोचा. उस पर 14 राज्यों के लोगों से करीब 4 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने का आरोप है. पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने दावा किया कि यह गिरफ्तारी हाल में साइबर अपराध के खिलाफ सबसे बड़ी और प्रभावी कार्रवाई में से एक है. साइबर क्राइम सेल के उप-अधीक्षक ओमप्रकाश मीणा के नेतृत्व में बूंदी टीम ने महीनों तक डिजिटल ट्रैकिंग, गुप्त निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के बाद आरोपी को दबोचा. एसपी ने बताया कि 1 फरवरी 2025 को दर्ज प्रकरण में दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके, परंतु मुख्य सरगना विशाल मोमतिया लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस को भटका रहा था. आखिर टीम ने आरोपी को कोटा क्षेत्र से गिरफ्तार किया. पढ़ें: फर्जी चालान-पेमेंट गेटवे से साइबर फ्रॉड, SMS में आए लिंक पर क्लिक करना पड़ सकता है भारी