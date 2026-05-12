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ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए से हथियार और हेरोइन तस्करी के मास्टरमाइंड को जेल से किया गिरफ्तार

ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए जो भी मामले सामने आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है.

Image from the time of the incident
घटना के समय की तस्वीर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 11:10 PM IST

4 Min Read
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बीकानेर: अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा से लगाते हुए पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है. बीकानेर पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मास्टरमाइंड को पंजाब के फरीदकोट जेल से प्रोडक्शन वालों पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश और बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि फरवरी माह में बीकानेर के खाजूवाला से लगते अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित इलाके में ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी का एक मामला सामने आया था. दरअसल यह ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गया था और हथियार की डिलीवरी नहीं हो पाई और समय रहते बीएसएफ और पुलिस ने इन हथियारों को ड्रोन के साथ जब्त कर लिया. आईजी ओमप्रकाश ने बताया कि बीकानेर सदर को और आईपीएस अनुष्ठा कालिया ने इस पूरे मामले की जांच की. शुरुआती दौर में यह पूरी तरह से ब्लाइंड केस था. लेकिन जांच में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई. बाद में सामने आया कि पूरे नेटवर्क का संचालन पंजाब की एक जेल में बंद अपराधी सुखविंदर उर्फ सोनू द्वारा किया जा रहा था, जो जेल के भीतर से मोबाइल और अपने संपर्कों के जरिए गिरोह को निर्देश दे रहा था.

हथियार और हेरोइन तस्करी को लेकर सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: पाक-चीन निर्मित हथियारों के साथ हेरोइन तस्करी का भंडाफोड़, 5 पिस्टल व 1.5 किलो हेरोइन जब्त

पाकिस्तान के संपर्क: उन्होंने बताया कि ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए जो भी मामले सामने आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है और सोनू पर पूर्व में भी हेरोइन तस्करी के कई मामले हैं. उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे तस्कर और हैंडलर रात के समय सीमा पार से ड्रोन उड़ाकर राजस्थान और पंजाब बॉर्डर के पास तय स्थानों पर हथियार और नशे की खेप गिराते थे. ड्रोन में GPS सिस्टम लगाया गया था, जिससे पैकेट बिल्कुल तय लोकेशन पर गिराए जा सकें. गिरोह के सदस्य पहले से लोकेशन पर पहुंचकर खेप उठाते और फिर उसे अलग-अलग राज्यों में सप्लाई करते थे.

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नशा तस्करी और हथियार सप्लाई: उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से अब अब तक की गई नशा तस्करी और हथियार तस्करी की घटनाओं को लेकर पूछताछ की जाएगी. फिलहाल यह सामने आया है कि यह लोग केवल मादक पदार्थों की तस्करी तक ही सीमित नहीं थे बल्कि विदेशी पिस्टल, कारतूस, हेरोइन और अन्य मादक पदार्थ की तस्करी भी ड्रोन के जरिए कर रहे थे. बीकानेर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि हथियार किन लोगों तक पहुंचाए जाने थे और इसके पीछे कौन-कौन लोग सक्रिय हैं. इसको लेकर हमें इनपुट मिले हैं और हमारी टीम में उनके पीछे लगी हुई है.

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नेटवर्क तोड़ने में मदद: पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि गिरफ्तार सोनू सीमा पार से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए हथियार और नशा तस्करी का एक बड़ा प्लेयर है और इसकी गिरफ्तारी से यह पूरा नेटवर्क तोड़ने में हमें बड़ी मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि पूर्व में यह बिजली मिस्त्री का काम करता था और धीरे-धीरे अपराध की दुनिया में चला गया और जेल में इसके कांटेक्ट तस्करों और हथियार सप्लायर से कैसे हुए और ये किन किन लोगों के संपर्क में आया और कौनसी घटनाओं में ये शामिल रहा है. इसको लेकर भी अब अनुसंधान किया जा रहा है.

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CASES OF DRONE DROPPING FROM PAK
DRUG TRAFFICKING AND ARMS SUPPLY
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PAKISTAN CONNECTION IN SMUGGLING
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