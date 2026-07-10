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यूपी में पशु रोगों से निपटने के लिए योगी सरकार ने की ये तैयारी

पशु रोगों की पहचान, निगरानी और नियंत्रण के लिए पशु चिकित्सकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग ने जूनोटिक (पशुजन्य) और प्राथमिकता वाले पशु रोगों पर पशु चिकित्सकों के लिए 2 दिवसीय स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया. पशुपालन विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने जूनोटिक रोगों की निगरानी और रिपोर्टिंग को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर देते हुए संभावित और संदिग्ध मामलों की समय पर रिपोर्टिंग के महत्व को बताया. उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रशिक्षण में तैयार किए जा रहे मास्टर ट्रेनर्स अपने-अपने जिलों में अन्य पशु चिकित्सकों और पैरा-वेटरिनरी कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक प्रशिक्षण का लाभ पहुंचेगा. राज्य में रोगों की निगरानी और नियंत्रण की क्षमता और मजबूत होगी. प्रशिक्षण में प्रदेश के 36 जनपदों से 2-2 सरकारी पशु चिकित्सकों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी पशु चिकित्सकों की तकनीकी और प्रशिक्षण संबंधी क्षमता को बढ़ाना है, जिससे वे जूनोटिक और अन्य प्राथमिकता वाले पशु रोगों की शीघ्र पहचान, प्रारंभिक निदान, निगरानी, रिपोर्टिंग, रोकथाम और नियंत्रण को प्रभावी ढंग से कर सकें. Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)