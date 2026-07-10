यूपी में पशु रोगों से निपटने के लिए योगी सरकार ने की ये तैयारी
पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम, गांवों में पशुओं का इलाज आसानी से हो सकेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 12:07 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग ने जूनोटिक (पशुजन्य) और प्राथमिकता वाले पशु रोगों पर पशु चिकित्सकों के लिए 2 दिवसीय स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया. पशुपालन विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने जूनोटिक रोगों की निगरानी और रिपोर्टिंग को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर देते हुए संभावित और संदिग्ध मामलों की समय पर रिपोर्टिंग के महत्व को बताया. उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रशिक्षण में तैयार किए जा रहे मास्टर ट्रेनर्स अपने-अपने जिलों में अन्य पशु चिकित्सकों और पैरा-वेटरिनरी कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक प्रशिक्षण का लाभ पहुंचेगा. राज्य में रोगों की निगरानी और नियंत्रण की क्षमता और मजबूत होगी.
प्रशिक्षण में प्रदेश के 36 जनपदों से 2-2 सरकारी पशु चिकित्सकों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी पशु चिकित्सकों की तकनीकी और प्रशिक्षण संबंधी क्षमता को बढ़ाना है, जिससे वे जूनोटिक और अन्य प्राथमिकता वाले पशु रोगों की शीघ्र पहचान, प्रारंभिक निदान, निगरानी, रिपोर्टिंग, रोकथाम और नियंत्रण को प्रभावी ढंग से कर सकें.
कार्यक्रम के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स का एक समूह भी तैयार किया जा रहा है, जो आगे चलकर अपने-अपने जनपदों में पशु चिकित्सकों और पैरा-वेटरिनरी कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे. इससे राज्य में रोगों की निगरानी, समय पर रिपोर्टिंग और प्रकोपों से निपटने की क्षमता और अधिक मजबूत होगी. प्रदेश के शेष 39 जनपदों के सरकारी पशु चिकित्सकों के लिए 16-17 जुलाई को एक और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए कुल 150 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे.
दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को IVRI, बरेली, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, कुमारगंज (अयोध्या) और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं. इसमें जनक एवियन इन्फ्लुएंजा (HPAI), लेप्टोस्पायरोसिस, जापानी इंसेफेलाइटिस, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, रेबीज, उच्च रोगजनक काइमियन-कांगो हेमोरेजिक फीवर (CCHF), एन्थ्रेक्स, स्क्रब टाइफस, ग्लैंडर्स, लम्पी स्किन डिजीज, बू्रसेलोसिस, साल्मोनेलोसिस और डर्मेटोफाइटोसिस जैसे महत्वपूर्ण रोगों पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है.
प्रशिक्षण के दौरान रोगों के फैलने के कारण, लक्षण, संदिग्ध, संभावित और पुष्ट मामलों की पहचान, रोकथाम और नियंत्रण के उपाय, रोग निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रयोगशाला जांच, जैव सुरक्षा (Biosafety) और नमूनों के सही तरीके से संग्रह, पैकेजिंग और सुरक्षित परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
इस अवसर पर निदेशक (प्रशासन एवं विकास) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, निदेशक डॉ. संगीता तिवारी, संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण) डॉ. विवेकानन्द गंगवार, झपाइगो के स्टेट लीड डॉ. संजय त्रिपाठी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए सरकारी पशु चिकित्सक प्रतिभाग कर रहे हैं. इस प्रशिक्षण में तकनीकी सहयोग झपाइगो (Jhpiego) की तरफ से GHS-RISE परियोजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है.
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