​लखनऊ को जाम मुक्त बनाने का मास्टर प्लान; चौराहों के पास नो पार्किंग, ऑटो-बस रोकने पर पाबंदी

​लखनऊ को जाम मुक्त बनाने का मास्टर प्लान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए शनिवार को लखनऊ स्मार्ट सिटी सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर और मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस, नगर निगम, LDA, मेट्रो और NHAI के आलाधिकारी शामिल हुए. बैठक के दौरान में लखनऊ शहर में वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधानों पर मुहर लगाई गई. चौराहों पर जीरो टॉलरेंस और नो पार्किंग​: मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्रमुख चौराहों की 50 मीटर की परिधि में 'नो पार्किंग' जोन का कड़ाई पालन किया जाए. ​सवारी उतारने पर पाबंदी: चौराहे पर रुककर सवारी उतारने या चढ़ाने वाले ई-रिक्शा, ऑटो, टेंपो या बसों पर सख्त कार्रवाई होगी. बुनियादी ढांचे का विकास: बैठक में तय किया गया कि लुलु मॉल के सामने प्रस्तावित अंडरपास का काम जल्द शुरू होगा. मंडलायुक्त ने इसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है. ​शहीद पथ पर सर्वे: जिलाधिकारी विशाख जी ने शहीद पथ पर यातायात सुगम करने के लिए अतिरिक्त अंडरपास की संभावना तलाशने के निर्देश दिए. ​मल्टीलेवल पार्किंग: हजरतगंज और कैसरबाग क्षेत्र में वाहनों का दबाव कम करने के लिए कलेक्ट्रेट, बस अड्डा और चकबस्त की मल्टीलेवल पार्किंग को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए.