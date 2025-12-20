ETV Bharat / state

लखनऊ में पीएम मोदी की रैली में एक लाख भीड़ जुटाने का तैयार हुआ मास्टर प्लान, जेपी नड्डा और सीएम ने की डेढ़ घंटे तक बैठक

प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली.

सीएम योगी ने पुष्प गुच्छ देकर केंद्रीय मंत्री नड्डा का स्वागत किया.
सीएम योगी ने पुष्प गुच्छ देकर केंद्रीय मंत्री नड्डा का स्वागत किया. (Photo Credit; BJP Media cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 5:56 PM IST

लखनऊ : 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में एक लाख लोगों को बुलाने की तैयारी है. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली. विशेष पुनरीक्षण अभियान, वीर बाल दिवस के कार्यक्रम, अटल बिहारी जयंती के अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए.

डेढ़ घंटे चली बैठक : शाम करीब 4:00 बजे से शुरू हुई बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली. बैठक को लेकर प्रदेश महासचिव अमरपाल मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई है. उन्होंने बताया कि इस बैठक के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 दिसंबर को अटल जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर अलग से बैठक की जाएगी.

करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक.
करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक. (Photo Credit; BJP Media cell)

SIR को लेकर कल हो सकती है बड़ी बैठक : सभी प्रमुख नेताओं ने पदाधिकारी को आगामी कार्यक्रमों को लेकर जरूरी जानकारी दी. प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष पदाधिकारी का परिचय हुआ. विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर रविवार को एक बड़ी कार्यशाला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की जा सकती है, जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे. इस कार्यशाला में SIR संबंधित जरूरी जानकारियां दी जाएंगी.

