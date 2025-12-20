ETV Bharat / state

लखनऊ में पीएम मोदी की रैली में एक लाख भीड़ जुटाने का तैयार हुआ मास्टर प्लान, जेपी नड्डा और सीएम ने की डेढ़ घंटे तक बैठक

लखनऊ : 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में एक लाख लोगों को बुलाने की तैयारी है. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली. विशेष पुनरीक्षण अभियान, वीर बाल दिवस के कार्यक्रम, अटल बिहारी जयंती के अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए.

डेढ़ घंटे चली बैठक : शाम करीब 4:00 बजे से शुरू हुई बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली. बैठक को लेकर प्रदेश महासचिव अमरपाल मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई है. उन्होंने बताया कि इस बैठक के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 दिसंबर को अटल जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर अलग से बैठक की जाएगी.