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मास्टर प्लान 2047: दिल्ली में विकास को मिलेगी रफ्तार, अगले दो महीनों में होंगे कई बड़े संशोधन

दिल्ली की लगभग 351 मिक्स्ड लैंड यूज वाली सड़कों का मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में विचाराधीन था, जिसके चलते इसका कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा था. अदालत के हालिया निर्णय के बाद प्रशासन को दो महीने का समय मिला है. गौरलतब है कि यह वही क्षेत्र और सड़कें हैं जिन पर पूर्व में सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, जैसे एमजी रोड, लाजपत नगर, आदि इलाके हैं. अधिकारियों का कहना है कि इन सभी उलझनों का समाधान भी अगले दो महीनों के भीतर निकाल लिया जाएगा.

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, लैंड पूलिंग पॉलिसी को धरातल पर उतारने और इसमें आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम (DDA Act) में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने हैं. वर्तमान में कंसोर्टियम (संघ) के गठन और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही थीं. इन समस्याओं का समाधान अंतिम चरण में है और अगले एक महीने के भीतर इन संशोधनों को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन मुख्य नोडल अधिकारी की भूमिका निभाएंगे. विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल बिठाने, लैंड पूलिंग क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का समानांतर विकास करने और नागरिक संगठनों के साथ संवाद स्थापित कर इस योजना के लाभ आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उनके कंधों पर होगी.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए बहुप्रतीक्षित 'मास्टर प्लान-2047' (MPD-2047) नोटिफाई कर दिया गया है. इसके बावजूद शहर के बुनियादी ढांचे और विकास को तेज गति देने के लिए आगामी दो महीनों के भीतर कई अहम बदलाव और संशोधन देखने को मिलेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी से लेकर मिक्स्ड लैंड यूज वाली सड़कों के मामलों पर प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है.

वर्टिकल ग्रोथ और ऊंची इमारतों का रास्ता साफ

दिल्ली में जमीन की सीमित उपलब्धता और तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए मास्टर प्लान-2047 में शहर के विकास को वर्टिकल ग्रोथ की दिशा देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है. इसके तहत डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स में व्यापक छूट दी गई है. शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के अधिकांश हिस्सों से ऊंचाई से संबंधित पाबंदियां हटा ली गई हैं. अब केवल लुटियंस जोन, एयरपोर्ट के आसपास और लो-डेंसिटी एरिया जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ही सीमित पाबंदियां लागू रहेंगी. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राजधानी में 100 मंजिला या उससे भी ऊंची आधुनिक इमारतों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

बदले पुराने नियम

अभी तक दिल्ली के कई हिस्सों में इमारतों की ऊंचाई 15 से 21 मीटर के दायरे में सिमटी हुई थी. फायर सर्विस के पुराने नियमों के कारण भी कई दिक्कतें आती थीं. नए मास्टर प्लान में इन पुरानी बाधाओं को लचीला बनाया गया है. अब भवनों की अधिकतम ऊंचाई केवल तय सीमाओं से बंधे रहने के बजाय प्लॉट के आकार, एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो), सेटबैक, सड़क की चौड़ाई और आधुनिक सुरक्षा मानकों के आधार पर तय होगी.

इससे विशेष रूप से प्लॉटों के री डेवलपमेंट, बड़े प्लॉटों के एकीकरण और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) वाले क्षेत्रों में ऊंची और आधुनिक इमारतों के बनने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं. विशेषज्ञों की चुनौतियां और प्रशासनिक जवाबदेही हालांकि, शहरी मामलों के जानकारों और योजनाकारों ने इस पर कुछ व्यावहारिक सवाल भी उठाए हैं. जानकारों का मानना है कि केवल ऊपरी विकास या ऊंची इमारतें बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके अनुपात में सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी जरूरी है.

डीडीए के पूर्व कमिश्नर (योजना) एके जैन का कहा कि इसमें कुछ खास नया नहीं है. पार्किंग कम करने की बात की गई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं है. घर बनेंगे, लेकिन वह अफोर्डेबल कैसे रहेंगे, घरों की डिमांड कम है. उपरी विकास होगा, लेकिन उन पर निगरानी तंत्र कैसा रहेगा. यह प्लान भी 20 साल का है, ऐसे में जवाबदेही का सवाल ही नहीं उठता. किफायती आवासों की मांग, निगरानी तंत्र और पुराने इलाकों के पुनर्विकास में आम जनता की रजामंदी जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है. अगले दो दशकों के इस विशाल विकास खाके को जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती है.

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