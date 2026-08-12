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DDA की बैठक में मास्टर प्लान-2047 को मिली मंजूरी, पुरानी दो मंजिला इकाइयों के पुनर्विकास का रास्ता साफ

बहुप्रतीक्षित 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047' को मंजूरी, अंतिम स्वीकृति और राजपत्रित अधिसूचना के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाएगा.

डीडीए की महत्वपूर्ण बैठक
डीडीए की महत्वपूर्ण बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 5:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की एक महत्वपूर्ण बैठक उपराज्यपाल एवं डीडीए के चेयरमैन तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में दिल्ली के विकास को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें बहुप्रतीक्षित 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047' को मंजूरी देना सबसे प्रमुख रहा. दिल्ली के सुनियोजित विकास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अब इस मास्टर प्लान को अंतिम स्वीकृति और राजपत्रित अधिसूचना के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा. बैठक में डीडीए के उपाध्यक्ष एन. सरवाना कुमार सहित प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित रहे.

मास्टर प्लान-2047: विकसित भारत के विजन के अनुरूप विकास: 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप तैयार किए गए इस नए मास्टर प्लान का उद्देश्य दिल्ली को एक वैश्विक और आधुनिक महानगर बनाना है. मास्टर प्लान की यह रूपरेखा एक प्रगतिशील और बहु-स्तरीय समीक्षा प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है. जमीनी हकीकत और बुनियादी ढांचे की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, 15 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी, डीजेबी, डीएमआरसी, एनसीआरटीसी और आरडब्ल्यूए जैसे प्रमुख निकायों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया था. वर्ष 2047 तक दिल्ली की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखते हुए इस मास्टर प्लान में आवास, आर्थिक विकास, सुगम आवागमन (मोबिलिटी), पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे और नागरिक-केंद्रित शासन पर विशेष जोर दिया गया है.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: बिल्डिंग बाय-लॉज में संशोधन: केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए डीडीए ने यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज (UBBL)-2016 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है. इस सुधार के तहत अब भवन निर्माण अनुमति (बिल्डिंग परमिट) प्राप्त करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, मुख्य कारखाना निरीक्षक, दिल्ली जल बोर्ड और वन विभाग से पहले एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. इस कदम से प्रशासनिक देरी कम होगी और निर्माण परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी.

दो मंजिला इकाइयों के पुनर्विकास की नीति: नारायण विहार जैसे पुराने इलाकों के लिए राहत की बात ये है कि निवासियों और जन प्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मुहर लगाते हुए, प्राधिकरण ने पुरानी डीडीए निर्मित दो मंजिला आवासीय इकाइयों के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के लिए एक एकसमान नीति को मंजूरी दे दी है. यह नीति नारायण विहार जैसे पुराने हाउसिंग योजनाओं और दिल्ली की अन्य ऐसी ही सभी कॉलोनियों पर लागू होगी. एमपीडी-1962 के तहत बनी ये कॉलोनियां 50 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी हैं और इनकी संरचनाएं जर्जर हो चुकी हैं. खाली भूखंडों के लिए तो पुनर्विकास के स्पष्ट नियम थे, लेकिन बनी-बनाई दो मंजिला इकाइयों के लिए कोई एकसमान ढांचा नहीं था. अब इन इकाइयों को भी खाली आवासीय भूखंडों के समान ही पुनर्विकास के अधिकार दे दिए गए हैं. यह पुनर्विकास भूखंड के आकार, मौजूदा मास्टर प्लान के प्रावधानों, संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा नियमों और एफएआर (FAR) के मानदंडों के दायरे में होगा.

रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के लिए मेट्रो डिपो का रास्ता साफ
दिल्ली और हरियाणा के बीच क्षेत्रीय एकीकरण और बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए डीडीए ने नरेला सब-सिटी (जोन पी-1) में रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी दी है. इसके तहत 19.63 हेक्टेयर भूमि का उपयोग 'मनोरंजन' और 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' से बदलकर परिवहन कर दिया गया है. दिल्ली मेट्रो रेड लाइन के विस्तार से उत्तर-पश्चिम दिल्ली, रोहिणी और नरेला उपनगर को सीधे हरियाणा से जोड़ा जा सकेगा. इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि सड़क यातायात पर दबाव भी कम होगा. इस परियोजना से नरेना में प्रस्तावित यूनिवर्सिटी हब और आसपास के क्षेत्रों में हॉस्पिटैलिटी, खुदरा व्यापार और आवासीय क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

अन्य प्रमुख निर्णय और भूमि उपयोग में बदलाव

बैठक में राष्ट्रीय राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है.

पशु चिकित्सा परिषद का मुख्यालय: विलेज रोशनपुरा में 7,978 वर्ग मीटर (1.97 एकड़) भूमि का उपयोग 'आवासीय' से बदलकर 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' किया गया है, जहां भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के नए मुख्यालय भवन का निर्माण होगा.

सरोजनी नगर के पास आवासीय भूखंड: सरोजनी नगर के पास रेल सर्कुलेशन (परिवहन) के तहत आने वाले 24,400 वर्ग मीटर के 'प्लॉट वाई' को अब 'आवासीय' उपयोग के लिए परिवर्तित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.

भारतीय विद्या भवन का विस्तार: कॉपरनिकस लेन स्थित बंग्ला संख्या 12, 14 और 16 (कुल क्षेत्रफल 8,494.35 वर्ग मीटर) के भूमि उपयोग को आवासीय से बदलकर सार्वजनिक-अर्ध सार्वजनिक किया गया है, ताकि भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के तहत उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्यों का विस्तार किया जा सके.

औद्योगिक क्षेत्रों का डि-नोटिफिकेशन: बेहतर रखरखाव और नागरिक सुविधाओं के संचालन के लिए मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र (चरण-I) और केशोपुर औद्योगिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों को डि-नोटिफाई करने का निर्णय लिया गया है.

गाजीपुर में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट: स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए गाजीपुर (आईएफसी) के पॉकेट-सी में माल ढुलाई परिसर (फ्रेइट कॉम्प्लेक्स) की भूमि को उपयोगिता में बदलकर वहां कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इससे वायु और जल प्रदूषण में कमी आएगी. डीडीए के इन तमाम फैसलों से आने वाले समय में दिल्ली के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी.

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