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हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 12 घंटे में तीन मरीजों की मौत, अव्यवस्था पर भड़के विधायक प्रदीप प्रसाद

मरीज की मौत के बाद रोते बिलखते परिजन ( Etv Bharat )