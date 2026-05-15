हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 12 घंटे में तीन मरीजों की मौत, अव्यवस्था पर भड़के विधायक प्रदीप प्रसाद
हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 12 घंटे में तीन मरीज की मौत के बाद मृतकों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया.
Published : May 15, 2026 at 3:09 PM IST
हजारीबाग: शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले 12 घंटे में तीन मरीजों की मौत हो गई. तीनों मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है. आलम यह रहा कि सदर विधायक प्रदीप प्रसाद को अस्पताल आना पड़ा. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरी तो अपने स्तर से सुधार देंगे.
अस्पताल में होता रहा हंगामा
दरअसल, दो मरीजों की मौत समय पर ऑक्सीजन नहीं चढ़ाने के बाद हुई है जबकि एक महिला की मौत प्रसव के दौरान लापरवाही की वजह से हुई है. आलम यह रहा कि सुबह से ही मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हंगामा मचता रहा. जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनता अस्पताल पहुंची और इलाज में लापरवाही को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई मौतें असहनीय हैं। pic.twitter.com/89ZKjbw77f— Pradip Prasad (@PradipPrasadBJP) May 15, 2026
डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी पर लापरवाही का आरोप
मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को कहने के बावजूद इलाज शुरू नहीं किया गया. उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई. मौत के बाद उनके परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा करते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की है.
प्रसव के दौरान महिला की मौत
कटकमसांडी प्रखंड की शोभा कुमारी की मौत प्रसव के बाद हो गई थी. मृतक के परिजन का कहना है कि चिकित्सकों ने रक्त की कमी कहकर रक्त चढ़ाने को कहा था. रक्त चढ़ाने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई. डॉक्टर और नर्स को बोलने के बाद भी वह देखने के लिए नहीं आए. जिसकी वजह से आखिर में उसकी मौत हो गई जबकि मृतक का बच्चा स्वस्थ है.
अस्पताल की व्यवस्था सुधारने पर बोले विधायक
घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर विधायक प्रदीप प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पूरी घटना की जानकारी उपायुक्त को दी है. इन्होंने कहा कि सदर अस्पताल, जो अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में कार्य कर रहा है यहां इलाज के नाम पर घोर लापरवाही है. यहां आए दिन मरीज की मौत हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसकी स्थिति नहीं सुधरेगी तो वह खुद सुधार देंगे चाहे विधायकी रहे या नहीं.
ऑक्सीजन नहीं देने पर हुई थी महिला की मौत
बता दें कि गुरुवार को थैलेसीमिया से पीड़ित महिला मरीज सरिता देवी की मौत हो गई थी. उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था. अस्पताल के चिकित्सक ने भी लापरवाही की बात स्वीकार की थी. शुक्रवार सुबह पवन कुमार अग्रवाल की मौत भी ऑक्सीजन समय पर नहीं देने को लेकर हुई थी.
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