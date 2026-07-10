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एक साथ करोड़ों पौधे रोपने के लिए यूपी तैयार, जानिए योगी सरकार का क्या है प्लान?

लखनऊ: आगामी 12 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सहजनवा तहसील में लिंक एक्सप्रेस वे के निकट पौधारोपण महायज्ञ का शुभारम्भ करेंगे. पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत वन विभाग व 26 राजकीय विभागों सहित सभी विभाग स्वयं और व्यापक जनसहभागिता से एक दिन में 35 करोड़ पौधों का रोपण करेंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार में वन, जंतु एवं उद्यान मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पौधारोपण महायज्ञ की तैयारियों की नियमित रूप से समीक्षा कर अधिकारियों को मार्गदर्शन देने के साथ ही जन प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर बहुमुल्य सुझाव प्राप्त किए. पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत प्रदेश में समृद्धि वन, समरस वन, कपि वन, महर्षि चरक औषधि वन, ऊर्जा वन की स्थापना और मथुरा में 36 पौराणिक के पुनः प्राकट्य के लिए ईको रेस्टोरेशन कार्य किया जाएगा.

प्रदेशवासियों विशेषकर निर्धन, निर्बल व वंचित वर्गों के सदस्यों के लिए खाद्य व स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषक तत्व उपलब्ध करावाने और हरीतिमा वृद्धि के लिए सहजन भंडारा तथा आम भंडारा के माध्यम से सहजन और आम के पौध वितरित-रोपित किए जाएंगे. पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर रिक्त पड़ी भूमि पर और प्रयागराज से मेरठ तक नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेस वे की दोनों पटरियों के 500 हेक्टेयर क्षेत्र में 5.5 लाख पौध रोपित किये जाएंगे. पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, आम, इमली, सहजन, गुलमोहर, जकरंडा, इमली, जामून, महुआ, शीशम, नीम सहित स्थानीय मृदा व जलवायु के अनुकूल फलदार, छायादार, शोभाकार और पर्यावरणीय व वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों का रोपण किया जाएगा.

बताया कि पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत रोपित किये जा रहे सभी पौधे ‘एक पेड़ मां के नाम‘ विषयवस्तु पर आधारित और मां के सम्मान व स्मृति में समर्पित होंगे. सभी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों के संगठनों सहित वरिष्ठ नागरिकों, अध्यापकों, विद्यार्थियों, कृषकों, सरकारी योजना के लाभार्थी, समस्त सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केन्द्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, रोटरी/रोट्रेक्ट/लॉयन्स क्लब, सभी व्यापार मण्डल और किसान उत्पादक संगठन सहित विभिन्न संस्थाएं पौधारोपण कार्यक्रम में सहयोग व सहभागिता कर व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करेंगी.

12 जुलाई को प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदानों, एक्सप्रेस-वे, हाई-वे, जिला सड़कों व अन्य मार्गों के साथ-साथ अन्तर्राज्यीय कनेक्टिविटी वाले सड़कों, रेल की पटरी और उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों, रक्षा विभाग, विश्वविद्यालय, कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों, सीएचसी पीएचसी, स्कूलों, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि फार्म, औद्योगिक ईकाईयों, पावर प्लांट आदि के परिसर में और उनके नियंत्रणाधीन भूमि को पौधारोपण से संतृप्त किया जाएगा. पौधारोपण कार्यक्रम में स्कूली छात्र और छात्राओं की प्रतिभागिता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है.

कहां कौन करेगा पौधारोपण