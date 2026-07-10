एक साथ करोड़ों पौधे रोपने के लिए यूपी तैयार, जानिए योगी सरकार का क्या है प्लान?
पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत वन समेत सभी विभाग स्वयं और व्यापक जनसहभागिता से एक दिन में 35 करोड़ पौधों का रोपण करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 8:01 PM IST
लखनऊ: आगामी 12 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सहजनवा तहसील में लिंक एक्सप्रेस वे के निकट पौधारोपण महायज्ञ का शुभारम्भ करेंगे. पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत वन विभाग व 26 राजकीय विभागों सहित सभी विभाग स्वयं और व्यापक जनसहभागिता से एक दिन में 35 करोड़ पौधों का रोपण करेंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार में वन, जंतु एवं उद्यान मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पौधारोपण महायज्ञ की तैयारियों की नियमित रूप से समीक्षा कर अधिकारियों को मार्गदर्शन देने के साथ ही जन प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर बहुमुल्य सुझाव प्राप्त किए. पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत प्रदेश में समृद्धि वन, समरस वन, कपि वन, महर्षि चरक औषधि वन, ऊर्जा वन की स्थापना और मथुरा में 36 पौराणिक के पुनः प्राकट्य के लिए ईको रेस्टोरेशन कार्य किया जाएगा.
प्रदेशवासियों विशेषकर निर्धन, निर्बल व वंचित वर्गों के सदस्यों के लिए खाद्य व स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषक तत्व उपलब्ध करावाने और हरीतिमा वृद्धि के लिए सहजन भंडारा तथा आम भंडारा के माध्यम से सहजन और आम के पौध वितरित-रोपित किए जाएंगे. पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर रिक्त पड़ी भूमि पर और प्रयागराज से मेरठ तक नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेस वे की दोनों पटरियों के 500 हेक्टेयर क्षेत्र में 5.5 लाख पौध रोपित किये जाएंगे. पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, आम, इमली, सहजन, गुलमोहर, जकरंडा, इमली, जामून, महुआ, शीशम, नीम सहित स्थानीय मृदा व जलवायु के अनुकूल फलदार, छायादार, शोभाकार और पर्यावरणीय व वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों का रोपण किया जाएगा.
बताया कि पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत रोपित किये जा रहे सभी पौधे ‘एक पेड़ मां के नाम‘ विषयवस्तु पर आधारित और मां के सम्मान व स्मृति में समर्पित होंगे. सभी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों के संगठनों सहित वरिष्ठ नागरिकों, अध्यापकों, विद्यार्थियों, कृषकों, सरकारी योजना के लाभार्थी, समस्त सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केन्द्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, रोटरी/रोट्रेक्ट/लॉयन्स क्लब, सभी व्यापार मण्डल और किसान उत्पादक संगठन सहित विभिन्न संस्थाएं पौधारोपण कार्यक्रम में सहयोग व सहभागिता कर व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करेंगी.
12 जुलाई को प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदानों, एक्सप्रेस-वे, हाई-वे, जिला सड़कों व अन्य मार्गों के साथ-साथ अन्तर्राज्यीय कनेक्टिविटी वाले सड़कों, रेल की पटरी और उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों, रक्षा विभाग, विश्वविद्यालय, कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों, सीएचसी पीएचसी, स्कूलों, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि फार्म, औद्योगिक ईकाईयों, पावर प्लांट आदि के परिसर में और उनके नियंत्रणाधीन भूमि को पौधारोपण से संतृप्त किया जाएगा. पौधारोपण कार्यक्रम में स्कूली छात्र और छात्राओं की प्रतिभागिता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है.
कहां कौन करेगा पौधारोपण
बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, झांसी व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण करेंगे. केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी लखनऊ, मंत्री जयंत चौधरी बागपत, मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत, मंत्री अनुप्रिया पटेल मीरजापुर, मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा, मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा, मंत्री बीएल वर्मा बदायूं, मंत्री, कमलेश पासवान देवरिया में पौधरोपित करेंगे. मुख्य न्यायाधीश व इलाहाबाद खण्डपीठ के न्यायाधीश प्रयागराज में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमूर्तिगण, अधीनस्थ न्यायालयों के जज और एडवोकेट पौधारोपण महायज्ञ में सम्मिलित होकर पौधरोपित करेंगे.
इसी तरह मंत्री सूर्यप्रताप शाही देवरिया, मंत्री आशीष पटेल मीरजापुर, मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जालौन, मंत्री भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आगरा, मंत्री बेबीरानी मौर्या एटा, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा, मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद, मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली, मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ‘नंदी’ प्रयागराज, मंत्री अनिल राजभर चंदौली, मंत्री राकेश सचान कानपुर नगर, मंत्री एके शर्मा आजमगढ़, मंत्री संजय निषाद अंबेडकरनगर, मंत्री ओमप्रकाश राजभर गाजीपुर, मंत्री दारा सिंह चौहान मऊ, मंत्री सुनील कुमार शर्मा नोएडा, मंत्री मनोज पांडेय प्रतापगढ़, मंत्री अनिल कुमार बिजनौर और राज्यमंत्री विभिन्न जनपदों में पौधरोपित करेंगे. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान, बदायूं, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत श्रावस्ती, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता हमीरपुर, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा लखीमपुर खीरी, महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह मैनपुरी, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग कासगंज, बिरजू महाराज कथक संस्थान की अध्यक्ष कुमकुम धर बलरामपुर, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव उन्नाव में पौधरोपण महायज्ञ में प्रतिभाग करेंगी.
उत्तर प्रदेश में वन विभाग, अन्य राजकीय विभागों और निजी क्षेत्र के 2600 पौधशालाओं में 57.62 करोड़ पौध उच्च गुणवत्ता व उपयुक्त ऊंचाई के फलदार, छायादार, शोभाकार और पर्यावरणीय व वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं. प्रदेश में पिछले नौ वर्षों में हरित आवरण में तीन लाख 38 हजार एकड़ प्रदेश के वनों व वृक्षों में संचित कार्बन स्टॉक 2.46 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.13 प्रतिशत है.
"एक पेड़ मां के नाम"
फर्रुखाबाद में आगामी 12 जुलाई 2026 को "एक पेड़ मां के नाम" पौधरोपण महायज्ञ-2026 को जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा. इस महाभियान का आधिकारिक शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सीम अरुण एवं कमिश्नर कानपुर मंडल द्वारा सुबह 9:00 बजे मोहम्मदाबाद सेक्शन के दरौन्दी ग्राम समाज (5 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में पौधरोपण करके किया जाएगा.
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