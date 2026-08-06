मसूरी एलबीएस अकादमी के पास बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन पर गिरा पेड़
मसूरी एलबीएस अकादमी गेट के पास बिजली तारों पर विशालकाय पेड़ गिर गया. जिसे हटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 6, 2026 at 6:13 PM IST
मसूरी: लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार दोपहर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के मुख्य गेट के समीप कैंपटी फॉल मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया. यहां एक विशाल पेड़ अचानक टूटकर बिजली की हाईटेंशन तारों पर गिर गया. पेड़ पूरी तरह तारों के सहारे लटक गया था. यह किसी भी समय मुख्य सड़क पर गिर सकता था. घटना के समय मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी थी. समय रहते फायर सर्विस, नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग की संयुक्त कार्रवाई से संभावित जनहानि टल गई.
अग्निशमन एवं आपात सेवा केंद्र मसूरी को सूचना मिली कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी गेट के पास कैंपटी फॉल रोड पर एक पेड़ बिजली की तारों पर गिर गया है. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. मौके पर पहुंची फायर टीम ने देखा कि भारी पेड़ बिजली की तारों पर टिका हुआ था. पेड़ का वजन अधिक होने के कारण उसके किसी भी समय सड़क पर गिरने की आशंका थी, जिससे राहगीरों और वाहनों को गंभीर खतरा हो सकता था.
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स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर कर्मियों ने तत्काल नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग से संपर्क कर हाइड्रा और जेसीबी मशीन मौके पर बुलवाई. हाइड्रा मशीन पहुंचने के बाद फायर कर्मी ऊंचाई तक पहुंचे और वुडन कटर की सहायता से पेड़ को धीरे-धीरे छोटे-छोटे हिस्सों में काटा. इसके बाद जेसीबी की मदद से पेड़ के सभी हिस्सों को सड़क से हटाया गया.
करीब लंबे रेस्क्यू अभियान के बाद मार्ग पूरी तरह साफ कर यातायात दोबारा सुचारु कराया गया. विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता मनोज पवार ने बताया पेड़ बिजली लाइनों पर गिरने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद की गई थी. विभाग की टीम ने फायर सर्विस के साथ समन्वय बनाकर लाइन को सुरक्षित कराया. पेड़ हटने और लाइन की जांच के बाद ही बिजली आपूर्ति सामान्य की गई.
उन्होंने लोगों से अपील की कि बारिश के दौरान बिजली के तारों के संपर्क में आए पेड़ों या टूटे हुए तारों के पास जाने से बचें और ऐसी स्थिति दिखने पर तुरंत विभाग या प्रशासन को सूचना दें. फायर अधिकारियों के अनुसार यदि पेड़ सड़क पर गिर जाता तो वहां से गुजर रहे वाहनों और राहगीरों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था. राहत की बात यह रही कि पूरी घटना में किसी प्रकार की जनहानि या चोट की सूचना नहीं है.
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