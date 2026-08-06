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मसूरी एलबीएस अकादमी के पास बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन पर गिरा पेड़

मसूरी: लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार दोपहर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के मुख्य गेट के समीप कैंपटी फॉल मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया. यहां एक विशाल पेड़ अचानक टूटकर बिजली की हाईटेंशन तारों पर गिर गया. पेड़ पूरी तरह तारों के सहारे लटक गया था. यह किसी भी समय मुख्य सड़क पर गिर सकता था. घटना के समय मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी थी. समय रहते फायर सर्विस, नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग की संयुक्त कार्रवाई से संभावित जनहानि टल गई.

अग्निशमन एवं आपात सेवा केंद्र मसूरी को सूचना मिली कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी गेट के पास कैंपटी फॉल रोड पर एक पेड़ बिजली की तारों पर गिर गया है. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. मौके पर पहुंची फायर टीम ने देखा कि भारी पेड़ बिजली की तारों पर टिका हुआ था. पेड़ का वजन अधिक होने के कारण उसके किसी भी समय सड़क पर गिरने की आशंका थी, जिससे राहगीरों और वाहनों को गंभीर खतरा हो सकता था.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर कर्मियों ने तत्काल नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग से संपर्क कर हाइड्रा और जेसीबी मशीन मौके पर बुलवाई. हाइड्रा मशीन पहुंचने के बाद फायर कर्मी ऊंचाई तक पहुंचे और वुडन कटर की सहायता से पेड़ को धीरे-धीरे छोटे-छोटे हिस्सों में काटा. इसके बाद जेसीबी की मदद से पेड़ के सभी हिस्सों को सड़क से हटाया गया.