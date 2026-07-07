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दिल्ली में आंधी-तूफान से भारी नुकसान, ग्रेटर कैलाश में पेड़ गिरने से मर्सिडीज़ सहित दो कारें क्षतिग्रस्त

बारिश के दौरान गिरा विशाल पेड़, मर्सिडीज़ के साथ एक और कार आयी चपेट में ( ETV Bharat )