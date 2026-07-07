दिल्ली में आंधी-तूफान से भारी नुकसान, ग्रेटर कैलाश में पेड़ गिरने से मर्सिडीज़ सहित दो कारें क्षतिग्रस्त
दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते ईस्ट ऑफ़ कैलाश स्थित एक विशाल पेड़ की डाल गिरी, दो कारें आई चपेट में
Published : July 7, 2026 at 6:47 PM IST|
Updated : July 7, 2026 at 6:53 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार दोपहर 12:00 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई. इस बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली. वहीं इस तेज आंधी और बारिश में कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबरें सामने आई. इसी कड़ी में दिल्ली के ईस्ट ऑफ़ कैलाश स्थित एक विशाल पेड़ की डाल बारिश के दौरान गिर गई. जिसकी चपेट में पेड़ के नीचे लगी कई गाड़ियां चपेट में आ गई. गनीमत ये रही कि इन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.
ठंडी तेज हवाओं और बारिश में गिरा पेड़
दिल्ली में गर्मी से लोगों का बुरा हाल था, लेकिन मंगलवार दोपहर को ठंडी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया. इस तेज आंधी से ईस्ट ऑफ कैलाश में एक विशाल पेड़ की डाल गिर गया, जिसकी चपेट में एक मर्सिडीज कार और सड़क के दूसरी तरफ रखी एक अन्य कार चपेट में आ गई. दूसरी तरफ सड़क से गुजर रही एक अन्य कार भी इसकी चपेट में आ गई, लेकिन कार का ड्राइवर समय रहते बाहर निकाल कर भाग गया. जिससे उसकी जान बच गई.
स्थानीय निवासी करण अग्रवाल बताते हैं कि हमने इस पेड़ की छाटाई के लिए कई बार पीडब्ल्यूडी को शिकायत की थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं की गई. जिसके वजह से बारिश के दौरान यह हादसा हुआ है. वही धर्मपाल सिंह जो मर्सिडीज़ कंपनी से पहुंचे थे उन्होंने बताया कि गाड़ी पर पेड़ गिरने की वजह से गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात रही की जब यह पेड़ गिरा, तब गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था. अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.
स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार पीडब्ल्यूडी को पेड़ की छटाई के लिए शिकायत दी थी, लेकिन मानसून से पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा है कि आज बारिश के दौरान जब तेज हवाएं चल रही थी. तभी यह हादसा हो गया. ऐसे कई पेड़ है जिसकी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के जवान भी पहुंचे और पेड़ों की छंटनी और सफाई कराई. ताकि सड़क को आवाजाही के लिए बहाल की जा सके सके.
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