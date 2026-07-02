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हमीरपुर में बेतवा पुल पर लगा भीषण जाम; कार का पेट्रोल खत्म होने पर सैकड़ों वाहन की रफ्तार थमी, क्रेन से हटाई गई कार

हमीरपुर में बेतवा पुल पर लगा भीषण जाम ( Photo credit: ETV Bharat )

हमीरपुर : नेशनल हाईवे-34 स्थित बेतवा पुल पर गुरुवार को महज एक कार का पेट्रोल खत्म होने से ऐसा ट्रैफिक संकट खड़ा हुआ कि पूरे हाईवे की रफ्तार थम गई. सुबह करीब 11:50 बजे पुल के बीचोंबीच कार बंद हुई और देखते ही देखते दोनों ओर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. भारी वाहनों का दबाव, ओवरटेक की होड़ और संकरी जगह ने कुछ ही मिनटों में पूरे एनएच-34 को जाम में बदल दिया. हमीरपुर में बेतवा पुल पर लगा भीषण जाम (Video credit: ETV Bharat)

सूचना मिलते ही 12:15 बजे सदर कोतवाली प्रभारी राम आसरे सरोज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. ट्रैफिक पुलिस ने यातायात संभालने की कोशिश शुरू की, लेकिन जाम इतना बढ़ चुका था कि क्रेन को घटनास्थल तक पहुंचने में ही करीब 45 मिनट लग गए. 12:55 बजे खराब कार को टो करना शुरू किया. करीब 10 मिनट में वाहन हट गया, लेकिन जाम तुरंत नहीं खुला. पुल और उसके दोनों ओर लगे वाहनों की लंबी कतार को सामान्य होने में आधे घंटे से अधिक का समय लगा. राठ की ओर भी करीब 20 मिनट तक वाहन रेंगते रहे. क्रेन से हटाई गई गाड़ी (Photo credit: ETV Bharat)

गुरुवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के पहले दिन कई परीक्षार्थी इसी जाम में फंस गए. शहर निवासी अजीत सिंह अपनी भतीजी को परीक्षा दिलाने जा रहे थे. उन्होंने बताया कि करीब दो घंटे तक जाम में फंसे रहे. उनका कहना था कि अगर एक कार खराब होने से राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों तक बंद हो जाए तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. जाम में एक स्कूली वाहन भी करीब 40 मिनट तक फंसा रहा.