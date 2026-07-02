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हमीरपुर में बेतवा पुल पर लगा भीषण जाम; कार का पेट्रोल खत्म होने पर सैकड़ों वाहन की रफ्तार थमी, क्रेन से हटाई गई कार

सदर कोतवाली प्रभारी राम आसरे सरोज ने बताया कि कार का पेट्रोल खत्म होने से वह पुल के बीच में बंद हो गई थी.

हमीरपुर में बेतवा पुल पर लगा भीषण जाम
हमीरपुर में बेतवा पुल पर लगा भीषण जाम (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 4:33 PM IST

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हमीरपुर : नेशनल हाईवे-34 स्थित बेतवा पुल पर गुरुवार को महज एक कार का पेट्रोल खत्म होने से ऐसा ट्रैफिक संकट खड़ा हुआ कि पूरे हाईवे की रफ्तार थम गई. सुबह करीब 11:50 बजे पुल के बीचोंबीच कार बंद हुई और देखते ही देखते दोनों ओर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. भारी वाहनों का दबाव, ओवरटेक की होड़ और संकरी जगह ने कुछ ही मिनटों में पूरे एनएच-34 को जाम में बदल दिया.

हमीरपुर में बेतवा पुल पर लगा भीषण जाम (Video credit: ETV Bharat)


सूचना मिलते ही 12:15 बजे सदर कोतवाली प्रभारी राम आसरे सरोज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. ट्रैफिक पुलिस ने यातायात संभालने की कोशिश शुरू की, लेकिन जाम इतना बढ़ चुका था कि क्रेन को घटनास्थल तक पहुंचने में ही करीब 45 मिनट लग गए. 12:55 बजे खराब कार को टो करना शुरू किया. करीब 10 मिनट में वाहन हट गया, लेकिन जाम तुरंत नहीं खुला. पुल और उसके दोनों ओर लगे वाहनों की लंबी कतार को सामान्य होने में आधे घंटे से अधिक का समय लगा. राठ की ओर भी करीब 20 मिनट तक वाहन रेंगते रहे.

क्रेन से हटाई गई गाड़ी
क्रेन से हटाई गई गाड़ी (Photo credit: ETV Bharat)


गुरुवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के पहले दिन कई परीक्षार्थी इसी जाम में फंस गए. शहर निवासी अजीत सिंह अपनी भतीजी को परीक्षा दिलाने जा रहे थे. उन्होंने बताया कि करीब दो घंटे तक जाम में फंसे रहे. उनका कहना था कि अगर एक कार खराब होने से राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों तक बंद हो जाए तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. जाम में एक स्कूली वाहन भी करीब 40 मिनट तक फंसा रहा.

बेतवा पुल पर लगा भीषण जाम
बेतवा पुल पर लगा भीषण जाम (Photo credit: ETV Bharat)

चालक ने बताया कि बेतवा पुल पर आए दिन जाम लगता है. भीषण गर्मी में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. कई बार पीने का पानी तक खत्म हो जाता है और बाहर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है. उनके मुताबिक यह अब हमीरपुर की स्थायी समस्या बन चुकी है.

जाम के दौरान स्कूली वैन में बैठे बच्चे
जाम के दौरान स्कूली वैन में बैठे बच्चे (Photo credit: ETV Bharat)

बांक निवासी छात्रा हर्षिता ने बताया कि वह हमीरपुर जा रही थीं, लेकिन करीब एक घंटे से जाम लगा होने के कारण उन्हें पैदल पुल पार करना पड़ा. उनके साथ पांच-छह अन्य महिलाएं भी पैदल ही पुल पार करती नजर आईं.

राजा निवासी भगवती प्रसाद ने बताया कि वह बस से हमीरपुर आ रहे थे, लेकिन जाम के कारण राठ चौराहे पर ही उतरना पड़ा. वहां से भीषण गर्मी में पैदल शहर तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि आखिर जाम किस वजह से लगा है.


स्थानीय निवासी चक्रित सिंह ने बताया कि वह आरटीओ कार्यालय जा रहे थे, लेकिन एक घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसे रहे. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अपनी ओर से प्रयास कर रही थी, लेकिन यदि एक वाहन खराब होने से पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग ठप हो जाए तो यह ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. सुमेरपुर निवासी आसिफ ने बताया कि उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था. वह पेट्रोल लेने चला गया था. आरोप है कि वापस लौटने पर जाम से नाराज एक व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की.


सदर कोतवाली प्रभारी राम आसरे सरोज ने बताया कि कार का पेट्रोल खत्म होने से वह पुल के बीच में बंद हो गई थी. उन्होंने कहा कि जाम लगने के कारण क्रेन को भी घटनास्थल तक पहुंचने में समय लगा. उनके मुताबिक, यदि वाहन चालक लेन अनुशासन का पालन करें और ओवरटेक कर रास्ता न रोकें तो खराब वाहन को जल्दी हटाया जा सकता है. पुलिस ने वाहन हटाकर वन-वे व्यवस्था के जरिए यातायात सामान्य कराया.

बता दें कि बेतवा और यमुना पुल हमीरपुर में एनएच-34 की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां हैं. इसी मार्ग से रोज हजारों छोटे-बड़े वाहन बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की ओर आते-जाते हैं. पिछले कुछ महीनों में दुर्घटनाओं, खराब वाहनों, पुलों पर मरम्मत कार्य और भारी ट्रैफिक के कारण कई बार लंबा जाम लग चुका है.


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